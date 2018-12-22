15 самых сильных постов 2018 года, которые заставляли нас верить в добро

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15 самых сильных постов 2018 года, которые заставляли нас верить в добро

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Фото: twitter/BobbyDukeArt

Каждый год приносит нам и печальные, и радостные события. И главное — научиться видеть последние. Предлагаем вам посмотреть, какие милые, добрые или весёлые вещи произошли с пользователями соцсетей в этом году и нашли большой отклик у других. При взгляде на подобное кажется, что этот мир не такое уж и плохое место.

Фото, где сын смотрит на меня, — мои любимые. И я буду бороться, чтобы защитить эту улыбку.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/JohaMubayiwa" target="_blank"><strong>JohaMubayiwa</strong></a></p>

Проявление любви, которое я сегодня увидел в зоомагазине.

Пациент спросил, могу ли я вылечить его плюшевого мишку, перед тем как он уснёт... Как я мог отказать?

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/pdmcneely" target="_blank"><strong>pdmcneely</strong></a></p>

Сегодня незнакомец сфотографировал нас, когда мой парень принёс обед мне на работу. Потом он вернулся, чтобы отдать его мне.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/Highoff_Erie" target="_blank"><strong>Highoff_Erie</strong></a></p>

Кошка родителей очень любит персики. Они регулярно отправляют новые фото в наш семейный чат. И это самое важное, что приходит на мой телефон.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/LydiaCoutre" target="_blank"><strong>LydiaCoutre</strong></a></p>

Сегодня трёхлетняя девочка попыталась оплатить семейный обед своей игрушечной картой. Я ей подыграл, и малышка оставила мне три доллара чаевыми.

<p>Фото: twitter/<strong>richhomiewen</strong></p>

Эту записку оставили у ворот сегодня днём. В ней нет ни имени, ни номера. Но, будьте уверены, ваша просьба исполнена.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/BVGSRowing" target="_blank"><strong>BVGS Rowing‏</strong></a></p>

Кто-нибудь, пожалуйста, может бросить это в озеро? Там прах моего мужа, но я не могу добраться до воды в инвалидном кресле, да и ворота заперты. А мне нужно уезжать обратно на север вечером. Спасибо

Текст записки

Купила маленькую кроватку своему хомячку, и теперь мы всё делаем вместе.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/Amberly_Dzimira" target="_blank"><strong>Amberly Dzimira</strong></a></p>

Когда я выхожу на улицу, Мэдди старается не оставлять меня без присмотра. Вот доказательство.

Мой 85-летний учитель физики и его жена только что устроили бой на световых мечах.

<p>Фото: twitter/<strong>nottheyaddas</strong></p>

Я не был дома четыре месяца. Мне удалось вырваться ненадолго. И вот реакция моей мамы.

Бабушка пообещала нам, что сделает себе розовый ирокез, если доживёт до 90. Этот момент настал!

<p>Фото: twitter/<strong>BobbyDukeArt</strong></p>

Это мой брат сделал своей подружке подарок на День святого Валентина. Я не могу...

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/gxlaurra" target="_blank"><strong>gxlaurra</strong></a></p>

Я посетовала, что в парках больше нет качелей, и он мне их сделал.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/aimeewithnoi" target="_blank"><strong>aimeewithnoi</strong></a></p>

Парень подарил мне букет со словами: "Буду любить тебя, пока последний цветок не засохнет". Я не сразу поняла, что один из них искусственный.

<p>Фото: twitter/<strong>Simplyy_Gee</strong></p>

Автор:
АГ
Алина Гостева
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