15 самых сильных постов 2018 года, которые заставляли нас верить в добро

Каждый год приносит нам и печальные, и радостные события. И главное — научиться видеть последние. Предлагаем вам посмотреть, какие милые, добрые или весёлые вещи произошли с пользователями соцсетей в этом году и нашли большой отклик у других. При взгляде на подобное кажется, что этот мир не такое уж и плохое место.

Фото, где сын смотрит на меня, — мои любимые. И я буду бороться, чтобы защитить эту улыбку.

Проявление любви, которое я сегодня увидел в зоомагазине.

Пациент спросил, могу ли я вылечить его плюшевого мишку, перед тем как он уснёт... Как я мог отказать?

Сегодня незнакомец сфотографировал нас, когда мой парень принёс обед мне на работу. Потом он вернулся, чтобы отдать его мне.

Кошка родителей очень любит персики. Они регулярно отправляют новые фото в наш семейный чат. И это самое важное, что приходит на мой телефон.

Сегодня трёхлетняя девочка попыталась оплатить семейный обед своей игрушечной картой. Я ей подыграл, и малышка оставила мне три доллара чаевыми.

Эту записку оставили у ворот сегодня днём. В ней нет ни имени, ни номера. Но, будьте уверены, ваша просьба исполнена.

Кто-нибудь, пожалуйста, может бросить это в озеро? Там прах моего мужа, но я не могу добраться до воды в инвалидном кресле, да и ворота заперты. А мне нужно уезжать обратно на север вечером. Спасибо Текст записки

Купила маленькую кроватку своему хомячку, и теперь мы всё делаем вместе.

Когда я выхожу на улицу, Мэдди старается не оставлять меня без присмотра. Вот доказательство.

Мой 85-летний учитель физики и его жена только что устроили бой на световых мечах.

Я не был дома четыре месяца. Мне удалось вырваться ненадолго. И вот реакция моей мамы.

Бабушка пообещала нам, что сделает себе розовый ирокез, если доживёт до 90. Этот момент настал!

Это мой брат сделал своей подружке подарок на День святого Валентина. Я не могу...

Я посетовала, что в парках больше нет качелей, и он мне их сделал.

Парень подарил мне букет со словами: "Буду любить тебя, пока последний цветок не засохнет". Я не сразу поняла, что один из них искусственный.