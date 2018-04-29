Бармен помог вернуть украденный кошелёк с помощью дайверов и дал работу воришке

Джимми Гиллис сумел вернуть веру в человечество десяткам своих друзей и знакомым. Всё благодаря его поступкам. Он просто хотел доказать, что каждый заслуживает право на счастье.

Это Джимми Гиллис из Северной Каролины

И у него есть свой бар, в котором можно выпить, послушать живую музыку и погладить собаку по кличке Крузер

Несколько недель назад к Джимми обратилась посетительница его бара и заявила, что потеряла свой кошелёк с кольцом за $10 тыс.

Гиллис помог отчаявшейся женщине найти воришку по камерам видеонаблюдения

Им оказался мальчишка, который забрал кошелёк со скамейки возле барной стойки

Джимми выложил фото предполагаемого преступника в Сеть, а в это время жертва грабежа обратилась в полицию

Местные жители помогли найти вора — 17-летнего Риверса Пратера. Он украл деньги, потому что ему не хватало на еду, а всё остальное он сбросил в речку

Джимми нанял дайверов, чтобы те смогли отыскать пропажу, ведь из всего самого ценного там было дорогое кольцо

Это было безумие, но им удалось найти бумажник

В кошельке лежали карточки, и кольцо осталось нетронутым. Видимо, воришка его не заметил

Но на этом список добрых дел Джимми не закончился

Ему стало жалко бездомного подростка, и он пригласил его к себе на ужин...

А потом устроил его на работу на две ставки. Риверс до сих пор не может поверить в удачу и великодушие Джимми и его семьи