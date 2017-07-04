За что вас не выпустят за границу?

В Госдуме предложили увеличить в три раза порог задолженности для выезда за рубеж — с 10 до 30 тысяч рублей.

Члены Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству подготовили поправки в закон "Об исполнительном производстве". Как сообщают "Известия" со ссылкой на члена комитета Зарифа Байгускарова, по ним отправиться за границу не смогут только те, кто должен более 30 тысяч рублей.

Новшества должны вступить в силу с 1 октября. Это совершенно не значит, что вы сможете не оплачивать, "удерживаясь" на уровне до 30 тысяч. Согласно законопроекту, если за два месяца вы не исполните решение суда, пристав может вновь вас не выпускать и при 10 тысячах долга.

Долг не касается и социально значимых долгов, таких как алименты, возмещение вреда здоровью, имущественного ущерба. В этом случае порог остаётся прежним. Авторы поправок предполагают, что в случае оплаты выезд откроют уже через сутки.

За какие долги могут не выпустить

Штрафы ГИБДД;

долги по ЖКХ;

просроченные платежи по налоговым обязательствам;

долги по кредитам;

судебные задолженности.

Важное уточнение: чтобы вас не выпустили, должно быть решение суда о том, что ваш долг действительно превышает 10 тысяч рублей (после нововведений — 30 тысяч). Только тогда судебный пристав выносит постановление, по которому ваше передвижение по миру ограничено, а фамилия должника появляется в базах данных погранведомств.

Как узнать

Если вам запретили выезд, судебные приставы должны прислать уведомление по адресу вашей регистрации. Имейте в виду, что оно считается полученным, если вы проживаете по другому адресу или не смотрите почту. Проверьте сайт ФССП, где на главной странице предлагается сразу узнать о долгах. Достаточно вбить ФИО и дату рождения.

Если вы нашли себя, можно и оплатить на месте: через официальный сайт ФССП России и платёжную систему QIWI. Также оплату проводят в отделениях Сбербанка.

Также заходим на портал gosuslugi, выясняем, есть ли штрафы, долги перед налоговой и судебные задолженности. Вам потребуется стандартная учётная запись.

На сайте Федеральной налоговой службы можно выяснить свою задолженность, используя номер ИНН. Последний можно выяснить на этом же ресурсе.

Данные, связанные с долгами по коммунальным услугам, придётся выяснять по телефонам, указанным на платёжных квитанциях. Эта информация может храниться и на сайтах, адрес которых также есть в платёжках. Большинство долгов можно оплатить на этих же онлайн-сервисах или через терминалы.

Если вы всё же были в каком-то из чёрных списков, при поездке берите с собой постановление об окончании исполнительного производства. Его можно получить через портал госуслуг.