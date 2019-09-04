Отца Ольги Бузовой, на которого завели девять дел, разыскивают за долги

Об успехе Ольги можно говорить долго: концерты, съёмки, 16,3 млн подписчиков в "Инстаграме". Но и в её семье, похоже, есть материальные проблемы.

Игоря Бузова разыскивают за неуплату долга в размере 35 тыс. рублей, пишет телеграм-канал Mash. Налоговая инспекция Санкт-Петербурга завела на отца скандальной экс-участницы "Дома-2" уже девять дел начиная с 2015 года. И очень хочет с ним повидаться.

Налогов глава семейства Бузовых должен на сумму 32 тыс. рублей, а ещё три тысячи задолжал по двум другим делам. Если он так и не решится выплатить деньги, то за неисполнение решения суда на него могут завести уголовное дело.

При этом у Игоря, судя по всему, довольно тёплые отношения с Ольгой. Он даже ведёт аккаунт в "Инстаграме", где выкладывает фото со своими дочками. Да и певица тоже показывала в соцсетях своего любимого отца. Однако денежный вопрос в семье пока остаётся открытым.

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