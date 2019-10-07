Баланс в минус. Как банки "сдают" приставам ваши зарплатные счета

Все средства с банковских карт должников могут списать. Причём неважно, сколько они должны: один рубль или несколько миллионов. Как противостоять произволу, разбирался Лайф.

Долг зарплатой красен

Алексей недавно устроился на работу и ждал зарплату. Но в назначенный день на карте Сбербанка ничего не оказалось. Все деньги списали. Причиной оказались его долги по кредиту.

— У меня были проблемы с работой, и я не вовремя оплачивал кредит. Но такого поворота не ожидал. Других доходов, кроме зарплаты, нет. Семья осталась без средств к существованию, — разводит руками мужчина.

К моменту публикации корреспонденту не удалось получить ответ на свой запрос в пресс-службу Сбербанка.

У Дмитрия похожая ситуация. Только у него были долги по квартплате и дебетовая карточка "Райффайзенбанка". С неё забрали имеющиеся деньги, а потом счёт ушёл в минус на 80 тысяч рублей. Это означает, что все новые поступления на карту будут списывать и дальше. В пресс-службе банка Лайфу ответили, что такое просто невозможно.

— Уйти в минус может только кредитная карта, когда клиент перерасходовал положенный лимит. Но снять деньги с кредитки по запросу приставов технически невозможно. По дебетовым картам списания возможны, а ваш герой как раз пользовался такой картой, — пояснили нам.

В офисе банка людей мало. Сегодня выходной, и дело уже идёт к закрытию. Перед нами — женщина с ребёнком, которая оформляет карточку. Это мы вместе с Дмитрием пришли в офис "Райффайзена", чтобы во всём разобраться. Там нам предоставили другую информацию.

— Да, ваш счёт ушёл в минус. Все деньги, которые придут на эту карту, будут списываться до тех пор, пока вы не перекроете сумму долга полностью, — сообщила менеджер.

— То есть если мне на счёт поступит зарплата, то она вся спишется? — уточняет пострадавший.

— Нет, вам могут выдать половину. Но для этого за деньгами надо прийти в банк в тот же день.

— А если не приду? — интересуется должник.

— Тогда спишется всё. Либо договаривайтесь с работодателем, чтобы он на руки выплачивал вам половину суммы, — посоветовали в банке.

Таких историй много. Чаще всего под удар попадают клиенты крупных банков, потому что разыскать их счета проще. Пенсионеры тоже в группе риска.

— В прошлом месяце мне пришла пенсия, и тут же всё полностью списалось в счёт погашения долга. В банке сказали, что будут списывать деньги, пока долг не погасится, а это около десяти месяцев. На что я жить буду? — жалуется на форуме "Банки.ру" Василий.

Арест за копейку

Долги банку, неоплаченный вовремя штраф ГИБДД или платёжка за коммуналку. Многие ли из нас без греха? Кто-то по забывчивости, а кто-то из-за того, что просто денег не хватает.

В этих случаях кредитор имеет право обратиться в суд для взыскания долга, тот вынесет положительное решение, которое должны исполнить приставы. Они обязаны найти деньги должника и вернуть причитающееся истцу. Разыскать счета несложно. Достаточно направить запросы в ведущие банки региона. Если окажется, что у ответчика есть там счета, то они будут арестованы, а деньги с них списаны.

— Никакого минимального порога для списаний нет, кроме здравого смысла. Например, по долгам за мобильную связь ходят в суд и из-за тысячи рублей. По штрафам ГИБДД есть производства на сумму в 200 руб., — говорит руководитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин.

Эксперт проекта ОНФ "За права заёмщиков" Михаил Алексеев подтвердил, что исполнительное производство можно начать с любой суммы, хоть с копейки.

Банки не имеют права отказать приставам в аресте счёта. Списания будут происходить до тех пор, пока весь долг не погасится.

Закон не указ

Но есть важный нюанс.

— Приставы могут списывать со счёта не больше 50% средств. В противном случае они нарушают закон "Об исполнительном производстве", — рассказывает банковский эксперт Тимур Аитов.

Из этого правила есть несколько исключений.

— Да, пристав не может арестовать больше половины дохода. Но это касается только суммы месячного заработка. То есть если на карте лежат деньги за несколько месяцев, то пристав должен оставить половину последней поступившей суммы, а остальное будет арестовано, так как это не зарплата, а сбережения, — дополняет член Высшего координационного совета КонфОП Диана Сорк.

И ещё: у неплательщиков алиментов, людей, которые должны возместить ущерб, причинённый здоровью другого человека, со счёта имеют право забрать 70% средств.

— Существует ещё вариант, при котором может списываться больше половины средств. Это когда есть несколько кредиторов. Один из них после суда может отдать заявление об исполнительном производстве приставам, а другой отнести его прямо в банк, где у должника открыт счёт. Тогда получится, что банк спишет одну часть, а приставы обратятся за другой, — информирует Михаил Алексеев.

Счёт с сюрпризом

Как должники допускают списания всех денег с карты? А просто о том, что против них возбуждено исполнительное производство, никто не предупреждает. Обнаружить ноль вместо зарплаты — неприятный сюрприз, который может ждать каждого неплательщика.

Хотя, как рассказали Лайфу в пресс-службе ФССП, "судебный пристав-исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на денежные средства и направляет его в банки для исполнения после истечения срока, который установлен должнику для добровольного исполнения требований исполнительного документа". Этот срок составляет пять дней. Только после того, как они пройдут, счета могут быть арестованы. Никак не раньше.

Приставы говорят, что они предупреждают должников о предстоящей каре. Но никаких сообщений, звонков, писем с уведомлением о вручении люди чаще всего не получают. Возможно, всё ограничивается конвертом, брошенным в почтовый ящик. А кто из нас часто проверяет почту, которая к тому же не славится оперативностью доставки?

Найти себя

Как тут быть? Интересоваться своим кредитным делом самостоятельно. Если оно дошло до суда, то вся информация об исполнительном производстве появится на сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssprus.ru/. Там есть база данных исполнительных производств. Вбиваете своё ФИО, дату рождения и видите, есть ли долги, за что, какого размера и кто ваш судебный пристав. Его телефоны там тоже указаны.

Вот ему-то и надо жаловаться, если у вас списали все деньги. Или отправлять заявление на снятие ареста с зарплатного счёта в Федеральную службу приставов.

По словам Дианы Сорк, при превышении суммы списаний пристав обязан вернуть то, что забрал незаконно.

На сайте ФССП можно и оплатить долги.

— После оплаты задолженности запись будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности). Это произойдёт в течение трёх-семи дней с момента оплаты, — сообщили в пресс-службе ФССП.

Сейчас у приставов находится в работе 80,7 миллиона исполнительных производств на сумму больше девяти миллиардов рублей. Преимущественно это дела, возбуждённые в отношении физлиц. Вас в этом "арестантском списке" точно нет? Проверьте, чтобы было на что жить дальше.