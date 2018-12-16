"Мне 100 лет, и я могу сказать, что секрет долголетия в двух простых вещах"

Житель Бакингемшира, Англия, также предупредил, что важно знать во всём меру и поступать разумно.

100-летний Артур Грисбрук считает, что секрет его долголетия заключается в диете, которую он придумал сам. Старик живёт в одиночестве, готовит для себя каждый вечер, убирается в доме и регулярно играет для собственного удовольствия на органе. Самым любимым его блюдом являются овощи с мясом на гриле, которые отлично сочетаются с красным вином, сообщает Unilad.

При этом Артуру часто делают комплименты, что он выглядит значительно моложе своего возраста. По мнению пенсионера, всё это благодаря паре бокалов вина и грилю.

Я ем и пью то, что мне нравится, и меня нисколько не заботит, что говорят "эксперты". Я верю в то, что просто надо знать меру и поступать разумно. Я выпиваю пару бокалов вина почти каждый вечер Артур Грисбрук

Старик признаётся, что с возрастом пищеварение становится хуже, но еда, приготовленная на гриле, легко усваивается.

Я ем то, что мне нравится, но просто знаю меру. Я не чувствую себя на сто лет. Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь Артур Грисбрук

В течение 66 лет Артур был женат на своей возлюбленной Лоре, которой, к сожалению, не стало в феврале 2018 года. Во время Второй мировой войны он служил в королевских войсках.