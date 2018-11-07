11-летняя девочка умерла от 24 ножевых ранений, пытаясь защитить маму от отчима

Житель Глостера, Англия, набросился на супругу после того, как она захотела с ним развестись.

11-летняя девочка пыталась защитить маму от отчима, но получила 24 ножевых ранения. Элла Долби, которая весила всего 39 кг, храбро бросилась на разгневанного мужчину, когда услышала, как они ссорятся на кухне. В тот вечер 31-летняя Лаура Мортимер сказала своему мужу, что знает про его роман на стороне и что хочет развестись. Однако Кристофер Бун достал нож и зарезал обоих родственниц, сообщает The Sun.

В суде мужчина признал свою вину в двойном убийстве и был приговорён к пожизненному заключению с минимальным сроком в 29 лет.

Услышав, что на кухни кричат, Элла встала с постели и пошла на помощь своей маме. По всей видимости, она стала свидетелем, как отчим избивает её, и тогда набросилась на мужчину Обвинитель Ричард Смит

Кристофер ударил Лауру 18 раз, в то время как раны Эллы были оборонительного характера. Их тела были найдены на кухне в луже собственной крови. После нападения отчим сбежал из дома и рассказал своей матери о произошедшем. Когда Кристофера задержали, то он был весь в крови.

Впрочем, когда полиция опрашивала его в первый раз, то мужчина утверждал, что ничего не помнит. Позже выяснилось, что 28-летний Кристофер уже не раз нападал на супругу и пытался её во всем контролировать.