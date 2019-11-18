Бьёт — значит сядет. Что предлагает закон о запрете домашнего насилия

В Госдуме ведутся жаркие споры о новом законопроекте. А его авторам поступают угрозы от радикально настроенных организаций, которые уверены, что домашнее насилие должно оставаться внутренним семейным делом и уголовному наказанию не подлежит. Но старая поговорка "Бьёт — значит любит" разбивается о цифры статистики, согласно которой главными истязателями и убийцами в стране являются как раз партнёры по браку: дети, супруги и родители. Современная семья остаётся местом юридического бесправия для тех, кто оказывается слабее. Что же предлагают авторы закона — разбираем на карточках.

Сколько в России жертв домашнего насилия МВД в 2018 году зафиксировало 33 235 случаев домашнего насилия. 23 518 пострадавших — женщины. 12,5 тыс. жён и 3,5 тыс. дочерей Фото © Instagram/.soneta.c

Как наказывают за домашнее насилие в России В 2017 году Госдума декриминализовала побои. Наказание: штраф до 30 000 рублей, арест до 15 суток или 120 часов общественных работ Фото © Instagram/bafusha

Что предлагают авторы законопроекта о запрете домашнего насилия Первое и самое главное — перевести домашнее насилие из административного в уголовное законодательство с реальными сроками Фото © Instagram/bafusha

Что предлагают считать домашним насилием Это не обязательно лишь побои. Хотя побои — самый распространённый вид семейного преступления. К насилию отнесут также и угрозы Фото © Shutterstock

Жертвой и преследователем могут быть объявлены не только родственники Закон хочет распространить действие и на сожителей, и на людей, живущих в одном помещении, будь то бабушки или приёмные дети Фото © Shutterstock

Появится термин "преследование" членом семьи своей жертвы Попытка встречи, звонки, сообщения через знакомых о встрече будут считаться преступлением. Закон запретит приближаться к жертве Фото © Instagram/bafusha

Виновного супруга можно будет "изгнать" из дома Член семьи, обвинённый в насилии, будет отселён из общей квартиры, его имущество будет изъято, а пострадавшим он выплатит штраф Фото © Instagram/bafusha

Защита государства станет действовать до официального судебного разбирательства По примеру США внесудебные защитные ордера будет выдавать полиция после информации об угрозе насилия. Преступника изолируют Фото © Shutterstock