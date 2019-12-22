Мальчик из приюта для жертв домашнего насилия написал трогательное письмо Санте

В техасском приюте для жертв домашнего насилия рассказали о письме, которое написал семилетний мальчик для Санты. Оно тут же стало вирусным, ведь после прочтения никто не сможет остаться равнодушным.

Приют для жертв домашнего насилия SafeHaven в округе Таррант, США, опубликовал письмо сына их подопечной. Девушка нашла его в рюкзаке ребёнка и не смогла сдержать слез, да и вряд ли у кого-то получится.

"Дорогой Санта,

нам пришлось съехать. Папа был в ярости. Мы делали все дела по дому. У папы было всё, чего он хотел. Мама сказала, что пришло время уходить и она отвезёт нас в более безопасное место, где нам не придётся бояться за свою безопасность.

Я всё ещё нервничаю. Не хочу разговаривать с другими детьми. Ты придёшь в это Рождество? Тут у нас нет никаких вещей. Не мог бы ты подарить мне несколько книг, словарь, компас и часы? Ещё я очень-очень-очень хочу хорошего папу, можешь это тоже организовать?

С любовью,

Блейк".

Приют поможет с материальными желаниями мальчика, а вот организовать "хорошего папу" им, конечно, не под силу. Кроме того, представители организации отметили, что Блейк не одинок в своих проблемах. В мире сотни тысяч семей, которые прямо сейчас рушатся изнутри из-за домашнего насилия, сообщает Fox News.

6-летний мальчик написал послание Санте, прочитав которое его мама расплакалась