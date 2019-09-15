В эту собаку выстрелили 17 раз, но она выжила и теперь помогает людям на терапии

Несмотря на ужасные вещи, что сделали с этой собакой люди, она не потеряла веру в них и теперь многим помогает справиться с тяжёлыми жизненными ситуациями.

Мэгги пять лет. За это время с ней произошло так много событий, что хватит на несколько жизней. И не только собачьих. В Ливане, когда она была беременна, её избили, а затем выстрелили 17 раз из револьвера. Это привело к полной потере сознания.

Её обнаружили привязанной к коробке с отрезанным ухом и сломанной челюстью.

Человек, который её нашёл, написал пост с просьбой о помощи. Тогда его увидела девушка из Лондона, и с помощью фонда "Дикие души" Мэгги была спасена. Прежде чем отправиться в новую семью, ей пришлось сделать несколько операций. Правда, зрение собаки спасти было уже невозможно.

В Англии Мэгги даже успела стать блогером! Правда, без помощи её хозяйки, 25-летней Кейси Карлин, ничего бы не вышло. Сейчас в их инстаграме почти 250 тысяч подписчиков. Девушка даже оставила работу в центре по уходу за собаками, чтобы тратить больше времени на ведение аккаунта.

Она напомнила нам о важных вещах, которым нас всех учат в детстве. Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Не судите о книге по обложке. Живите полной жизнью. Вы способны на всё, главное — верить Кейси Карлин

Недавно Мэгги стала дипломированной терапевтической собакой. Теперь она ездит по домам престарелых, больницам и университетам, где помогает людям найти спокойствие и радость. Помимо миллионов своих фолловеров Мегги также похитила сердце Мишки, другого пса Кейси.

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