Дом Кэти Перри продали за 600 млн после 2 лет неудачных попыток: фото интерьера

Экстравагантный, как и сама певица, дом площадью 700 квадратных метров был выставлен на продажу ещё два с половиной года назад, и вот наконец-то его решились купить, пишет The Sun.

Дом мечты располагается в Лос-Анджелесе, США, на Голливудских холмах.

В доме площадью 700 квадратных метров помимо прочего есть четыре спальни, четыре смежных санузла и два туалета.

Дом был выполнен в испанском стиле по заказу предыдущей владелицы, у которой Кэти Перри приобрела особняк в 2013 году.

На территории дома находится огромный бассейн, свой спа и несколько садов.

А также уголок для отдыха на свежем воздухе с печью для пиццы.

Огромная кухня открытой планировки, подходящая для приёма большого числа гостей.

Стиль дома как нельзя лучше подходил характеру 34-летней известной певицы.

На территории, прилегающей к особняку, также находятся дом для охраны и гостевой двухэтажный домик.

И конечно же не обошлось без спортзала и огромного гаража.

Огромный особняк решил приобрести известный ресторатор Майкл Чоу. Он отдал за него 9,1 млн долларов (601 млн рублей). Эти деньги Кэти Перри пригодятся, ведь недавно она объявила о помолвке с актёром Орландо Блумом. И теперь парочка планирует устроить свадьбу в замке Золушки, что находится в Диснейленде.

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