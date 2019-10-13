Юрта вместо ипотеки. Молодая пара за год отстроила дом мечты, потратив копейки

В интервью изданию Bored Panda авторы проекта рассказали, как им пришла в голову эта идея и сколько сил и средств они вложили в её реализацию.
Жилище Зака и Николь мало напоминает загородную недвижимость, к которой вы привыкли. Вместо обычного дома пара решила возвести юрту
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Проект Зака и Николь на переезды не рассчитан. Это полноценный дом для круглогодичного использования. Путь от города занимает 20 минут
Общая площадь дома — 86,3 м², включая спальню площадью 18,5 м²
Это был наш первый опыт строительства. Водопровод, электричество, полы, стены — мы с Николь раньше ничем подобным не занимались. Каркас возводили с друзьями, большинство из которых до этого не держали в руках даже дрель
Зак Боф
От момента возникновения идеи до переезда пары в юрту прошёл год. Но Зак уверяет, что само строительство отняло не так уж и много времени
Самое трудоёмкое — заложить фундамент. На это уйдёт несколько недель и 4,5 тонны цемента. Возведение каркаса займёт 3–4 дня. Так что всё это не так уж и сложно
Зак Боф
Если у вас не возникает проблем со сборкой мебели от Ikea, тогда и юрта не покажется такой уж сложной в техническом отношении
Зак Боф
При возведении юрты Зак использовал готовый "комплект для сборки"
Хозяева дома выложили всю информацию о нём на специальный сайт. Они рассчитывают, что эти сведения пригодятся тем, кто захочет построить такой же
После подключения водопровода, канализации и электричества Зак и Николь занялись интерьером
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Цена вопроса — $65 тысяч (около 4,2 млн рублей)
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