Дом, как в "Отпуске по обмену", бесплатно сдадут любому, кому разбили сердце

8

Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Отпуск по обмену" / "КиноПоиск", Фото © Independent Cottages

Британский сервис аренды жилья Independent Cottages объявил рождественский конкурс, вдохновлённый мелодрамой "Отпуск по обмену" 2006 года.

Согласно правилам конкурса, принять в нём участие могут только те, кто в этом году пережил тяжёлое расставание. А в заявке нужно рассказать свою драматичную историю.

Победителя выберут случайным образом. Он получит право трёхдневного пребывания в уютном коттедже, словно из фильма "Отпуск по обмену". Впрочем, это практически так и есть.

<p>Кадр из фильма &#34;Отпуск по обмену&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

В фильме главная героиня в канун Рождества решает залатать душевные раны после тяжёлого разрыва. Для этого она меняет свою шикарную квартиру в Лос-Анджелесе на милый коттедж в Англии. Очень похожий на тот, в котором поселится победитель. И находится коттедж тоже в Британии — в районе Котсуолд-Хилс, сообщает Insider.

<p>Фото © <a href="https://www.independentcottages.co.uk/win-cottage-holiday/" target="_blank">Independent Cottages</a></p>

Заявки на участие нужно прислать до 2 декабря 2019 года. Заезд запланирован на 13-е число, а конец романтических выходных — на 16-е. Однако можно будет выбрать и другие даты, но тогда отдохнуть от городской суеты в этом году уже вряд ли получится.

Выигравший конкурс счастливец сможет взять кого-то с собой, чтобы эти три дня провести не в одиночестве. Правда, добираться до коттеджа придётся самостоятельно. Зато по прибытию гостей уже будут ждать бутылка шампанского и коробка конфет.

Снимки дома, выставленного на продажу, сделали его цену в 111 млн просто смешной

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×