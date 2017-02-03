"Google обнаглел". Как корпорации отнимают домены?

Корпорация Google в судебном порядке требует передать ей права на домен ɢoogle.com, который зарегистрирован российским гражданином Виталием Поповым. Лайф разобрался в том, насколько опасно владеть доменом, "похожим" на большой и популярный, и как часто частным лицам и другим владельцам удаётся отстоять своё право владения.

Адрес сайта Виталия Попова отличается от домена поисковика лишь одним символом: ɢ (unicode-символ 0262. — Прим. ред.) вместо буквы G. Само по себе это не криминал, но на практике это означает только одно: для глаз пользователей эти домены неотличимы один от другого, а значит, они могут быть легко введены в заблуждение и пойти по ссылке на сайт с небезопасным для себя содержимым. Этим и пользуются мошенники. В этом и состоит суть претензий, который Google предъявляет Попову.

Российское представительство Google заявило Лайфу, что они не комментируют дело Попова, но в распоряжении редакции оказался текст, в котором излагаются претензии к россиянину.

Как следует из текста жалобы Google, которая направлена в ICANN, Попов обвиняется в том, что с его доменов осуществлялись неоднократные спам-рассылки и распространялось вредоносное ПО. Кроме того, юристы Google обращают внимание на то, что домен Попов был зарегистрирован существенно позже домена google.com и после того, как тот приобрёл широкую известность, а значит, Попов не может утверждать, что действовал добросовестно. Однако россиянин, проживающий в Самаре, с этим категорически не согласен.

— "Гугл" обнаглел, — заявил Попов Лайфу. — Я собираюсь обратиться в прокуратуру, чтобы они проверили, нет ли в действиях корпорации кроме лжи ещё и признаков вымогательства.

Попов, выстраивая линию защиты, упирает на то, что, по его мнению, распространение вредоносного ПО и спама — это обвинение в уголовном преступлении и обвиняющая его сторона должна обратиться в российские правоохранительные органы.

Как отмечает юрист Антон Серго из юридической фирмы "Интернет и право", специализирующийся на спорах вокруг доменных имён, Попов, скорее всего, не до конца понимает суть претензий.

— Google, основываясь на нарушении прав на товарный знак, подала жалобу и отберёт домен, — рассказал Серго Лайфу. — Спам и фишинг — всего лишь иллюстрации паразитирования на товарном знаке, что упростит работу юристов "Гугла" по отбиранию домена.

Впрочем, как отмечает адвокат, изъятие домена и уголовное преследование Попова могут идти параллельными курсами.

— "Гугл" вполне может написать заявления в правоохранительные органы РФ, и Попова накажут независимо от судьбы домена.

В Сети Лайфу удалось обнаружить и жалобы на бизнес Попова. Так, на ресурсе rebill.me опубликован подробный разбор того, как трафик с доменов, принадлежащих Попову, влияет на легальный бизнес.

— Несколько месяцев назад моё агентство заметило всплеск реферального трафика в аккаунте Google analytics. Когда я копнул глубже, то увидел, что большая часть этого трафика была послана от спамеров, и в основном от одного из них по имени Виталий Попов. Домены, которыми он владеет, давали сайту нашей компании и большинству сайтов наших клиентов несколько сотен сеансов в месяц, вполне достаточно, чтобы нанести вред аналитическим данным, — говорится в сообщении.

По мнению автора публикации, подобные действия способны привести к негативным последствиям двух типов: ошибкам в аналитике и дополнительной нагрузке на сервера.

Впрочем, не все владельцы "белых" ресурсов склонны переоценивать последствия действий спамеров и тем более реагировать на них. Так, например, руководитель проекта "Дару — дар" (daru-dar.org и daru-dar.com) Максим Каракулов сообщил Лайфу, что не заметил какого-либо влияния трафика с домена darodar.com, принадлежащего Попову.

— Честно говоря, впервые слышу про этот домен. Нам он безразличен. Нас находят в Сети либо по контенту, когда ищут какие-то вещи, которые дарятся у нас, либо вбивают в поиск название "Дару — дар" по-русски. Ни разу не сталкивался в результатах поиска с посторонними ресурсами, — заявил Каракулов.

Можно было бы предположить, что в российских компаниях, конкурирующих с Google, так же нервно относятся к паразитированию на товарных знаках. Так, например, в Сети крайне популярны домены Meil.ru и yande.ru. Однако ключевой акцент здесь делают именно на фишинговой и спам-составляющей.

— Мы не добиваемся прекращения использования абсолютно всех доменов, в чьих наименованиях могут присутствовать товарные знаки "Яндекса". В некоторых случаях такие сайты посвящены сервисам или технологиям и не наносят ущерб пользователям или интересам нашей компании, — рассказала Лайфу официальный представитель сервиса Ася Мелкумова.

В то же время в "Яндексе" отметили, что в случае, если домен нарушает права "Яндекса" или вводит пользователей в заблуждение, компания принимает все необходимые меры для прекращения такой деятельности.

Аналогичным образом предпочитают действовать и в Mail.ru.

— Мы не считаем фишингом любые домены, — сообщили Лайфу в пресс-службе Mail.Ru Group. — Но если ловим с какого-то домена фишинг, направленный на наших пользователей, то предпочитаем решать эту проблему своими силами, в частности связываясь с хостерами и регистраторами.

Принципиальным считает именно спам и фишинговую составляющую дела Попова и не сомневается в его итоге и один из крупнейших игроков на рынке доменов в России владелец доменной парковки Domain Parking Павел Гросс.

— Google абсолютно точно отберёт домен, и в данном случае я их поддерживаю полностью, — заявил Гросс Лайфу.

По словам Гросса, заниматься бизнесом, подобным тому, чем занимается Попов, он бы никому не советовал.

Впрочем, даже если обвинения в спаме и фишинге не будут доказаны, то и это обстоятельство никоим образом не помешает Google отсудить домен? в том числе и в российском суде, отмечает адвокат Антон Серго.

— Практика "доменных споров" формировалась в России с 1999 года, и на этом пути несколько раз менялись подходы к принципам разрешения таких споров при неизменном, по сути, законодательстве. Пожалуй, на общем фоне выделяется дело по домену mumm.ru в 2011 году, которое изменило подходы к рассмотрению "доменных споров", переняв в российскую практику подходы UDRP, разработанные Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 1997–1999 гг. и применяемые в тысячах других доменных зон, кроме RU.

— В результате в России сформировалась практика, когда при прочих равных закон на стороне владельца товарного знака, поскольку это признаваемое и охраняемое государством средство индивидуализации, — отмечает юрист.

По словам юриста, можно рассуждать о различиях в подходах к доменным спорам в России и на Западе, но паразитирование на чужом известном бренде там и тут считается правонарушением.

Тем не менее говорить о том, что крупные компании и владельцы брендов всегда и везде выигрывают в судах, не приходится. Так, например, в октябре 2016 года сервис "Концерт.ру", владеющий маркой Concert.ru, проиграл в суде второй инстанции иск против компании "Синтез продакшен", использующей бренд Koncert.ru. По мнению суда, у истца не было достаточно оснований требовать прекращения прав на соответствующие домены.