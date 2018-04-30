Футболистка "Челси", которой восхищался Джон Терри, рассказала о домогательствах

В 12 лет Дарси Веллс перешла из "Арсенала" играть за "Челси", но именно там прервалась её карьера успешной спортсменки.

Дарси Веллс с детства играла в футбол. Первым клубом для неё стал "Арсенал", а в 12 лет она перешла в "Челси". Девочка любила приходить на тренировки и наблюдать за кумирами, и вот однажды взглянуть на неё пришёл сам Джон Терри — экс-капитан "Челси", ныне игрок клуба "Астон Вилла". Он разглядел в девочке талант и пророчил ей большое будущее.

Терри иногда приходил к нам на тренировку. Однажды он отвёл меня в сторону и сказал, что я очень хорошо играю. Жозе Моуринью тоже следил за моей игрой Дарси Веллс

Дарси и сама втянулась в футбол настолько, что он стал для неё чем-то большим, нежели просто спортом. Именно на тренировочной базе "Челси" в Кобхэме наставником женской команды стал Шейн Хьюз. Молодой, симпатичный, дружелюбный...

Он был хорошим, всем нравился. Со стороны производил впечатление нормального человека. Но моё мнение о нём поменялось, когда он стал оказывать мне знаки внимания, а потом начал приставать Дарси Веллс

По словам девушки, Хьюз на тренировках флиртовал с ней, а после зажимал в углу. У него был номер Дарси, и однажды он прислал ей "голое" фото. Тогда, в 12 лет, девочка не сообразила, что с этим делать, и предпочла забыть.

Так получилось, что я показывала на телефоне фото новых бутс своему учителю. У меня был Blackberry, и я случайно перелистнула вперёд. Учитель увидел фото Хьюза... Я сделала это не специально, но как будто просила помощи Дарси Веллс

Хьюз не раз угрожал Дарси и обещал похитить её из дома, если она кому-нибудь расскажет о его домогательствах. Но учитель не смог долго молчать и сообщил в полицию. Хьюза уволили и арестовали.

После случившегося Дарси ещё какое-то время играла в команде, но на карьере футболистки можно было поставить крест. Её учёба в школе также покатилась по наклонной, начались психические проблемы. Она несколько раз предпринимала попытки самоубийства.

Сейчас мне почти 19, я периодически смотрю игры с "Челси" и даже подумываю вернуться в команду. Не хотела я так оставлять футбол... Дарси Веллс

Сейчас Дарси жалеет, что её мечта играть за великий клуб была разрушена другим человеком. Девушка надеется, что у неё будет ещё шанс проявить себя.