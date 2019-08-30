Инфаркт по цене ипотеки. Какие этажи самые вредные

Недавние исследования канадских учёных показали, что чем выше живёт человек, тем дальше он от магнитного поля Земли. Что, в свою очередь, плохо влияет на иммунитет. Так что риск выпасть из окна — не единственная опасность, подстерегающая владельца квартиры в высотке.

Чем выше этаж, тем вероятнее инфаркт? По статистике, люди, живущие на седьмом этаже и выше, чаще умирают от сердечных приступов, чем жильцы нижних этажей Фото © Shutterstock

С 2007 по 2012 год в Канаде проходили исследования, в которых приняли участие 8000 госпитализированных пациентов. Среди пациентов, проживающих на шестнадцатом этаже и несколько выше, сердце после остановки удавалось запустить в 4,2% случаев, а выживаемость при этом составила 0,9%.

Другие проблемы, подстерегающие тех, кто высоко забрался, — повышение рисков возникновения воспалительных процессов и онкология.

Для пожилых высотка опаснее? По мнению отечественных специалистов, всё зависит от возраста. Молодёжи проще приспособиться к высоким этажам, чем старикам Фото © Shutterstock

— Наши пожилые родственники в большинстве своём обитали в частных или низкоэтажных домах и чаще проводили время на улице. А молодое поколение всё больше сидит по домам в своих высокоэтажных квартирах. Поэтому их организм лучше адаптирован и к перепадам давления, и к разрежённому воздуху, и другим факторам влияния на сердечную и иммунную системы, — отмечает иммунолог Людмила Лусс.

Астма от первого этажа Другая крайность мегаполиса — оказаться ближе к земле. Первый этаж опасен для лёгких и нервов из-за грязного воздуха и шума Фото © Shutterstock

Это подтверждают не только специалисты, но и пользователи соцсетей, наученные горьким опытом. Девушка, пишущая под псевдонимом Annie, рассказывает, как два года жизни на первом этаже чуть не свели её в могилу. Сырость из подвала, пыль, мигрирующие тараканы и мыши — всё это не самые лучшие друзья для аллергика.

Этажи долгожителей Идеальные этажи для здоровья сердца, исключающие острое влияние физических факторов, — со второго по четвёртый Фото © Shutterstock

И всё же в выборе этажа, как и в любом деле, нужно действовать без фанатизма. Практикующие специалисты рекомендуют не заниматься нумерологией, а следить за физической формой.

— Для меня пятый этаж — оптимальная высота, но и в высоких большой проблемы для здоровья я не вижу. Гораздо важнее побольше двигаться и помнить, что главный наш враг — гиподинамия. Даже если вы живёте высоко, возьмите за привычку подниматься на третий-пятый этаж пешком и только оттуда вызывать лифт, — отмечает главврач больницы № 71 города Москвы, известный телеведущий Александр Мясников.

При остановке сердца, когда счёт идёт на секунды, каждый этаж уменьшает шансы на спасение. Ведь для того чтобы врачам скорой помощи добраться до верхнего этажа, нужно больше времени. А уж если сломался лифт...

25-й этаж вылечит нервы? А вот для психики в условиях мегаполиса, наоборот, полезнее жить как можно выше, потому что там уровень шума гораздо ниже Фото © Shutterstock

По статистике, от городского шума в России страдает около трети населения. Особенно достаётся жителям кварталов, прилегающих к крупным дорогам, — там уровень шума составляет 67–77 децибелов, если нет шумопоглощающих щитов и деревьев. А ведь официально допустимый шум уличного движения у стен домов не должен превышать днём 55 децибелов и ночью 40 децибелов.