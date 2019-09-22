В тесноте да в обиде. Как влияют на здоровье однокомнатные квартиры

Лайф выяснил, как тесная жилплощадь связана с суицидом, импотенцией и разводами.

Исследования американских учёных показали, что однокомнатные квартиры опасны для здоровья. Последствия имеют "накопительный эффект" — они проявляются не сразу, но когда приходит проблема, решить её становится сложно.

Глава отдела Центра при Бостонском университете по изучению психологического воздействия дизайна на людей Дак Копец установил в ходе исследования наличие взаимосвязи между размерами квартиры и здоровьем её жильцов. Выяснилось, что обитатели скромных по размерам квартир живут в постоянном напряжении.

Апатия у взрослых Владелец малометражки живёт на грани стресса, не восстанавливается после работы. Через год-два стресс перерастает в апатию Фото © Pixabay

Специалист по психологии среды Нью-Йоркского университета Сьюзен Сегерт обратила внимание на то, что дети находятся в группе повышенного риска. К тому же теснота может наложить отпечаток на всю их последующую жизнь.

Плохой иммунитет у детей Дети, живущие в тесных условиях, болеют чаще, чем их сверстники. Во взрослую жизнь они часто вступают с хроническими заболеваниями Фото © Pixabay

Объясняется это тем, что в малогабаритных квартирах нет сквозной вентиляции, они плохо проветриваются и потому служат благоприятной средой для размножения бактерий и вирусов.

В 95% случаев, если один из жильцов подхватил инфекцию, он передаст заболевание всей семье. При отсутствии вентиляции в квартире скапливается чрезмерное количество углекислого газа, что отрицательно влияет на иммунитет.

Суицидальные настроения у подростков Подростки, проживающие в таких квартирах, чаще сверстников прогуливают занятия в школе. Они замкнуты и чаще думают о самоубийстве Фото © Pixabay

Невозможность уединения в своей квартире заставляет подростка чувствовать себя изгоем. Он теряет способность к концентрации внимания, в результате чего плохо учится. Чувство нереализованности, невостребованности и ненужности усугубляет мрачный настрой.

Частые разводы семейных пар По статистике, семейные пары, проживающие в однушках, разводятся в два раза чаще тех, кто живёт в более просторных условиях Фото © Pixabay

Компактное жильё подавляет психику человека, поскольку природой в нас заложен инстинкт стремления к личному пространству.

Что касается новобрачных, начинать семейную жизнь в однокомнатной квартире — самоубийство. Обитатели стеснённого жизненного пространства часто раздражаются без причины и срываются друг на друге. Это не способствует формированию тесных и крепких связей.

Лишний вес у людей среднего возраста Ограниченное пространство провоцирует малую подвижность, а это способствует набору лишнего веса и влечёт сопутствующие проблемы Фото © Gettyimages

Артроз, варикоз, артериальная гипертензия, жировая болезнь печени, диабет и даже эректильная дисфункция у мужчин — такие последствия ожидают людей, проживающих в замкнутом пространстве и обладающих лишним весом.

Эксперты отмечают, что для комфортного существования человеку нужно не менее девяти квадратных метров личного пространства. Кстати, распределение квартир в Советском Союзе проводилось с учётом именно такой нормы.