Что делать, если вы потеряли ключи?

Представьте ситуацию: вы стоите на лестничной площадке, вы устали после нервного рабочего дня, у вас в руках полные пакеты продуктов из супермаркета или детская коляска. Казалось бы, всё тривиально, кроме одного но. Дверь в вашу собственную квартиру вы открыть не можете, и нет никого, кто бы мог это сделать с обратной стороны.

Причин для подобного форс-мажора может быть немало: замок перестал работать и заклинил, вы потеряли или сломали ключ. В некоторых случаях замок заклинивает с одной или обеих сторон двери без предварительных "симптомов", внезапно и непрогнозируемо.

Аналогичная ситуация может случиться с офисной дверью, с гаражом или офисом, даже сейфом, но суть проблемы останется той же: вы не сможете получить оперативный доступ к своей законной собственности.

Однако не стоит паниковать. Решить эту проблему сегодня не так сложно, это не требует внушительных финансовых трат и многочасовых ожиданий. Всё, что вам нужно сделать, это заранее сохранить в свой телефон контакты компании, которая предлагает вскрытие замков любой сложности или же посетить их сайт с мобильного устройства.

Не следует бояться за свою безопасность. Организации с репутацией всегда следят за конфиденциальностью клиентов, сотрудничают с полицией и сохраняют факт вскрытия замка или его замены в тайне. Основанием для вскрытия замка кроме оставленной заявки также является подтверждение прав собственности на квартиру или жильё. Как правило, это паспорт с пропиской или водительские права, которые могут быть как на руках, так и внутри запертой собственности.

Подобные сервисы работают круглые сутки с открытой горячей линией. Никто не застрахован от упомянутой проблемы, она может случиться и ранним утром, и в разгар рабочего дня, и в полночь. Организации, которые вскрывают замки на законных основаниях, приезжают быстро, особенно если они базируются в вашем районе города. Лучшие сервисы даже гарантируют точное время приезда специалиста — до 20–30 минут после оформления заявки.

Не менее важно, что специализированные сервисы работают аккуратнее, чем МЧС. Если спасатели не особо заботятся о целостности фурнитуры и двери, не говоря уже о замке, то работники сервисов работают более бережно. К тому же, если вас интересует замена замков на месте, без отлагательств, эти же мастера монтируют новый замок. На работы и монтированное оборудование предоставляется гарантия с возможностью последующего обслуживания.

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