Рустам Солнцев vs Антон Красовский: Ты злой, потому что бойфренд тебе изменяет

Сам ты, Тоша, *** губастый. Смотрю я на твои тонкие губы и понимаю, что ты злой человек. Когда ты коверкаешь моё имя и называешь меня Русланом. Я тебе напомню, что мы с тобой знакомы уже очень много лет — с детства — и общались довольно близко. Я всегда тебя поддерживал и ничего плохого не делал. У тебя ни друзей, ни плетей не осталось. Сидишь ты одинокий и злой и остаёшься дерьмом.

Я помню, как мне твой бывший близкий друг сказал, что у тебя такой вид спорта — делать плохо хорошим людям. Это твоя забава. Так ты и сидишь с Собчак, которая тоже никому не упёрлась. Она тупо сошла с ума на шмотках и лайках. Лайкозависимая тётка, всё ушло туда, и больше ничего не осталось. Так же и ты. Честно, даже жаль. Время проходит, а ты всё такой же. Я желаю тебе всего самого хорошего. Я понимаю, что чужой успех — женский успех Бузовой — тебя повергает в шок. Тебе такого не видать, потому что ты злой. Тебе хочется, чтобы на пьедестале был только ты, а остальные тебе поклонялись. Так вот *** тебе, Антоша, *** тебе в твой зад. Я тебе желаю всего хорошего, но хочу сказать, что твой бойфренд тебе изменяет прямо у тебя под носом, вот теперь с этим и живи