"Я тебе втащу". Жена генпродюсера "Дома-2" подралась с экс-участницей шоу

"У тебя тут привилегии отдельные, но это ничего не значит", — предъявила за секунду до драки звезда "Дома-2" супруге генерального продюсера шоу. Потасовка между Натальей Варвиной и Александрой Харитоновой произошла во время съёмок ток-шоу. Две блондинки сцепились языками: педагог по актёрскому мастерству — Харитонова не выдержала критики от коллеги — преподавателя танцев. Однако зачинщицей драки стала именно жена продюсера "Дома-2" Наталья Варвина. Со словами "я тебе сейчас втащу" девушка накинулась на Харитонову. Видео с потасовкой оказалось в распоряжении Super. Войдёт ли скандальный эпизод в пятничный выпуск шоу, пока неизвестно.