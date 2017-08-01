"Дом-2" борется со спекулянтами в регионах

Редакция печатной версии реалити-шоу "Дом-2" получает сотни отзывов о своём издании от недовольных. Как выяснилось, недавно на журнал была установлена фиксированная цена — 75 рублей, однако в магазинах продукт продаётся по завышенным ценам. Жители регионов жалуются, что не могут себе позволить узнать сведения о личной жизни любимых героев. Спекулянты продают журнал по цене от 100 до 200 рублей. Тем не менее владельцы СМИ не могут подать в суд официально, поэтому призвали своих подписчиков и читателей помочь им в борьбе против недобросовестных продавцов.
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