Ведущую "Дома-2" Катю Жужу застали за поцелуями с Олегом Майами

Ведущая телепроекта "Дом-2" Катя Жужа возобновила романтические отношения с подопечным Максима Фадеева Олегом Майами. В социальных сетях 28-летний певец начал публиковать фотографии с "тайной возлюбленной" и просил помощи у поклонников при выборе букета на свидание. Хоть звезда шоу "Голос" и не показывал лицо незнакомки, поклонники Майами сразу же узнали в ней 29-летнюю телеведущую.

SUPER застал пару за поцелуями в аэропорту. Олег провожал Катю в отпуск в Дубай. Влюблённые вместе с дочерью Жужи Николь прошли к регистрационной стойке, артист помог им донести сумки и поцеловал телеведущую на прощание.