Загадочная смерть участницы "Дома-2". Почему погибла Мария Политова?

30-летнюю экс-участницу телепроекта Марию Политову искали с 4 декабря. Волонтёры, полиция, родные. Нашли на дачном участке в Щёлковском районе Московской области. Мёртвой.

Гражданский муж экс-участницы программы "Дом-2" Марии Политовой Артём Шануров забил в соцсетях тревогу в начале декабря. Он рассказал, что возлюбленная не выходит на связь.

— Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами всё понимаете. Если у кого-то есть какая-то информация — свяжитесь со мной в личке. Артём. Спасибо, — написал молодой человек на странице Марии в "Инстаграме".

Под "самыми худшими прогнозами" он имел в виду самоубийство. Девушка, как утверждал Шануров, страдала биполярным расстройством. Сегодня Марию Политову нашли мёртвой — она пролежала несколько дней у забора в одном из коттеджных посёлков в Подмосковье. Рядом с ней нашли упаковку из-под таблеток и бутылку рома.

Предварительная версия гибели Марии Политовой действительно самоубийство. Как сообщают СМИ, она шесть раз ранее пыталась совершить суицид. Но нельзя исключать, что она могла отравиться таблетками и алкоголем непреднамеренно. В числе версий, которые будут отрабатывать следователи, — убийство и доведение до самоубийства.

"За периметром ты никому не нужен"

О биографии до проекта известно немногое. Родилась в Москве в 1987 году. Училась в столичном лицее № 7, где углублённо изучала английский. Поступила в Институт экономики и культуры на психологический факультет. Диплом о высшем образовании получила в 2008 году.

Мария Политова была на проекте трижды: с января по февраль 2006 года, затем с июня по сентябрь 2007 года, затем с 4 по 24 июня 2010 года. Громкая, яркая и скандальная — вот чем запомнилась Маша зрителям. Могла и спеть, и подраться — в общем, отлично вписывалась в атмосферу телестройки.

Одно время её поддерживал Степан Меньщиков. Другой же участник, Андрей Александров, ходил по периметру с плакатом: "Маша Политова, вон с проекта!". В ответ девушка заявляла, что "всех здесь передавит".

Были у неё конфликты и со звездой телепроекта Алёной Водонаевой. Так, Водонаевой однажды понравился на кастинге молодой человек. С ней решила поконкурировать Инга Орлова. В "гонку" включилась и Мария.

Однако девушки позже подружились. А когда Политову в очередной раз выгоняли, Водонаева даже думала уйти за неё. Но нет, хотя Политова говорила, что умрёт без проекта на следующий же день.

— Она (Водонаева) очень умная, добрая и порядочная девушка. И совсем не такая стерва, какой все её считают. Алёна даже добровольно хотела уйти из "Дома", оставив своё место мне. Так поступают только верные подруги, — позже говорила Политова.

Она приходила трижды, уходила со скандалами. Но в итоге в 2010 году Мария окончательно покинула проект, так и не найдя себе "вечную любовь". После ухода с проекта Политова работала журналистом, фотомоделью, а также окончила курсы визажистов. Даже заключила контракт с модным домом Selena, став лицом этой компании.

— Звездой я себя никогда не считала! А выйдя за периметр, поняла, что существующая известность — это вообще мыльный пузырь... Когда ты на проекте, с тобой возятся, тебя снимают. А за периметром ты никому не нужен, — позже говорила она.

С 2014 года жила вместе с 42-летним журналистом Артёмом Шануровым. С ним Мария публиковала много фотографий в соцсетях и писала, как его любит.

Пара вместе дурачилась и шутила. Друзья их называли психами.

Публикация от Artium Shanurov (@shanurov) Май 27 2017 в 12:10 PDT

Пропажа

Через три дня после того, как стало известно, что Маша пропала, появились новости о её нахождении. Ряд СМИ опубликовали информацию, что она якобы отправилась в колонию в Мурманской области к бывшему возлюбленному-зэку, у которого проблемы со здоровьем.

Однако Артём быстро опроверг эти слухи и призвал не публиковать подобную информацию. Мужчина уверял, что она не соответствует действительности.

Публикация от Мария П (@maria_politova) Июн 9 2017 в 1:52 PDT

Позже оказалось, что информация о её обнаружении действительно утка. По предварительным данным, Мария Политова скончалась около трёх-четырёх дней назад и всё это время пролежала возле забора одного из коттеджей в Подмосковье. Обнаружил тело случайный прохожий, заметив, как из-под снега виднеется женское лицо.