Как сгорают звёзды "Дома-2": наркотики, психушки, тюрьмы и смерть (24 примера)

Гибель Марии Политовой не связана с шоу "Дом-2". Но резонанс эта смерть вызвала именно потому, что девушка была участницей проекта. По словам друзей и знакомых Марии, в последнее время она страдала психическими расстройствами и принимала сильнодействующие препараты. И даже не искушённая телестройкой аудитория невольно ассоциирует эту трагедию с другими грустными историями участников проекта. Мы вспомнили не всех, но тех, кого вспомнили, кажется, достаточно. Достаточно для того, чтобы задуматься о том, что даёт "Дом-2", если ты не Бузова, не Бородина и тем более не Собчак...

Тюрьма

Звезда популярного телешоу Анастасия Дашко была приговорена к трём годам колонии за мошенничество. В течение 2011 года она обманула шесть предприятий и пять физических лиц, незаконно получив от них более трёх миллионов рублей. Её родная мать заявила, что ей не нужна такая дочь.

Сергей Сичкар из Белоруссии прославился благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2", куда он пришёл в 2013 году. Но его поймали на перепродаже угнанных машин, и парень год провёл в колонии — до февраля 2017 года. Сейчас он подрабатывает ведущим на различных мероприятиях.

В 2010 году оперативники обнаружили почти тысячу таблеток экстази и килограмм метамфетамина в посылке для Михаила Подорова, который известен своим участием в проекте "Дом-2". Суд признал Подорова виновным в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотиков в особо крупном размере и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

За торговлю наркотиками был посажен и участник из Сыктывкара Слава Попов , который занимался ею во время учёбы в университете — после того как покинул проект "Дом-2" в 2004 году. В 2007-м суд приговорил Славу к 6,5 года лишения свободы.

Наркотики

Бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова была задержана в ночном клубе в феврале 2011 года наркополицейскими. Суд приговорил девушку к четырём годам условного срока, но позже смягчил наказание, так как у Елены был ребёнок.

Участника скандального телепроекта "Дом-2" Сергея Пустынникова задержали за хранение 10 граммов амфетамина и нескольких марок ЛСД у себя в квартире в 2016 году.

В 2013 году Глеба Жемчугова задержали в одном из столичных клубов. Бывшего участника "Дома-2", который на тот момент уже покинул проект, подозревали в употреблении запрещённых наркотических веществ. Перед своим уходом с телешоу Жемчугов заявлял, что "закодировался" от наркотиков.

Участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня попалась со снимками, где она якобы курит марихуану. Случилось так, что Боня подарила свой ноутбук одной из героинь программы "Пусть говорят", в которой она участвовала.

О своих пристрастиях к наркотикам Май Абрикосов (Роман Тертишный) рассказал через восемь лет после участия в проекте. По его словам, вместе с Алексеем Михайловским, продюсером реалити-шоу, они употребляли порошковые наркотики на протяжении всего проекта.

Психоз

После скандала на борту самолёта, летевшего в Киев, звезда проекта "Дом-2" Александра Медведева угодила в психиатрическую больницу им. Кащенко. В воздухе она потребовала прервать рейс. В качестве доводов Александра стала приводить свои провидческие и экстрасенсорные способности. Всё это вселяло страх в остальных пассажиров.

На этих снимках — не девушка. Поклонники телешоу наверняка сразу узнали в них некогда популярного участника проекта Мая Абрикосова. Но, по правде сказать, их эти фото шокировали не меньше. Тогда же 33-летнего Мая заподозрили в неуравновешенной психике. Чем он занимается сейчас, кроме того что раздаёт бульварной прессе комментарии по оперативным новостным поводам, связанным с шоу "Дом-2", неизвестно.

ЛГБТ

Алёна Кузнецова стала жертвой атаки двух мужчин после того, как те во время интимного ужина узнали, что она родилась мужчиной. Вместе с подругами она познакомилась с ними в ресторане, потом они поехали домой, и там её избили.

Анастасия Дашко была заподозрена в нетрадиционной сексуальной ориентации, когда её застукали в гей-клубе с подругой по телепроекту — Ольгой Солнце. Во время пьяной вечеринки были сделаны эти фото, на которых Анастасия целует Ольгу.

Алёна Кузнецова, в прошлом — Алексей, сменила пол ещё до участия в популярном телешоу, а после появления на ТВ в 2012 году решилась на операции в зоне бикини и груди. После этого транс привлекал общественное внимание сугубо в скандальном контексте.

Насилие

Альберт Резин , экс-участник "Дома-2", заявил, что его избили антифанаты под Москвой в августе 2017-го. По его словам, какая-то девушка выпила лишнего и позвонила своим приятелям, чтобы прогнать молодого человека.

Одна из самых рейтинговых и скандальных звёзд "Дома-2" Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа Дмитрия Дмитренко в сентябре 2017-го. Беременная девушка обвинила его в избиениях. Также Рапунцель заявила, что страдает не только от тяжёлой руки возлюбленного, но и от его неверности.

Экс-участница "Дома-2" Кристина Дерябина сообщила о нападении на неё на улице в октябре 2017 года. Девушка рассказала, что на неё напал её бывший молодой человек и нанёс ей несколько ударов по лицу. Она предполагает, что это был её бывший сожитель-мошенник, который вышел из тюрьмы.

Участница "Дома-2" Надежда Соколовская написала заявление в МО МВД России на экс-возлюбленного Ксении Бородиной Михаила Терёхина в сентябре 2016 года за избиение.

Деньги

Участница первого сезона "Дома-2" Мария Петровская — продавщица арбузов из Таганрога. Ходили слухи, что после проекта она работала танцовщицей в стрип-клубе в Москве. В 2009 году в Сети появилось фото, по которому стало ясно, что Маша в салоне связи работает консультантом.

Участник проекта Андрей Чуев из Старого Оскола имел серьёзные проблемы с позвоночником после ухода с телешоу в 2008 году. Продюсеры "Дома-2" отказались помочь ему с лечением и спонсировать дорогостоящую операцию. Спасли его друзья: нашли деньги — $40 тыс. После он перенёс ещё несколько операций. Сейчас он занимается мелким бизнесом.

Скандально известная участница "Дома-2" Оксана Стрункина в декретном отпуске в 2015 году осталась без средств к существованию. По словам Оксаны, её работодательница — директор ресторана "Британская королева", в котором Стрункина работала менеджером — перестала выходить на связь и перечислять ей декретные. Версия работодателя такова, что начальство её несколько раз предупреждало, что заведение закрывается, но та не появлялась в заведении и не слушала её.

Смерть

Семь лет назад в Санкт-Петербурге был убит участник "Дома-2" Андрей Кадетов . Суд приговорил убийцу — бывшего сотрудника МЧС — к 11 годам в колонии строгого режима и компенсации семье Кадетова в размере двух миллионов рублей.

Светлана Устиненко принимала участие в реалити-шоу "Дом-2", когда его рейтинги были на пике. Но в 2014 году у неё обнаружили рак. Болезнь прогрессировала, и в СМИ даже сообщалось, что Светлана потеряла память. Медики ничего не смогли сделать, и в 2016 году Устиненко умерла.