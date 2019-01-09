Пьяная участница "Дома-2" попала в больницу, сняв линзы, которые не надевала

Участница популярного реалити-шоу "Дом-2" Валерия Хуснутдинова не смогла вернуться к съёмкам после праздников. Виной этому стало слишком активное празднование Нового года. Девушка так напилась, что попыталась достать из глаза несуществующую линзу и травмировала роговицу.
Вернувшись в Москву, Валерия обратилась к врачу, и выяснилось, что из-за травмы у неё развился гнойный кератит. В результате девушке пришлось лечь в больницу. Сколько времени займёт процесс восстановления, пока неизвестно, однако участница реалити-шоу успокоила взволнованных поклонников.
Лежу уже 5-й день с диагнозом "язва роговицы, кератит". Ничего критичного нет, уже иду на поправку. Совсем скоро меня выпишут
Валерия Хуснутдинова
- Популярные
- По времени