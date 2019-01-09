Пьяная участница "Дома-2" попала в больницу, сняв линзы, которые не надевала

Читайте также

Пьяная участница "Дома-2" попала в больницу, сняв линзы, которые не надевала

7152
18-летняя Валерия Хуснутдинова из Набережных Челнов попала в больницу после того, как попыталась достать из глаза несуществующую линзу. Перед тем как травмировать себя, девушка напилась, сообщает издание "Дни24".

Участница популярного реалити-шоу "Дом-2" Валерия Хуснутдинова не смогла вернуться к съёмкам после праздников. Виной этому стало слишком активное празднование Нового года. Девушка так напилась, что попыталась достать из глаза несуществующую линзу и травмировала роговицу.

<p>Фото © instagram/lera_x</p>

Вернувшись в Москву, Валерия обратилась к врачу, и выяснилось, что из-за травмы у неё развился гнойный кератит. В результате девушке пришлось лечь в больницу. Сколько времени займёт процесс восстановления, пока неизвестно, однако участница реалити-шоу успокоила взволнованных поклонников.

<p>Фото © instagram/lera_x</p>

Лежу уже 5-й день с диагнозом "язва роговицы, кератит". Ничего критичного нет, уже иду на поправку. Совсем скоро меня выпишут

Валерия Хуснутдинова

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×