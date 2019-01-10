Любовницу Гуфа выгнали из "Дома-2", обвинив в распространении ВИЧ-инфекции

Ранее 18-летняя девушка призналась, что была беременна от рэпера, но сделала аборт.

О 18-летней жительнице Екатеринбурга Яне Шевцовой стало известно после её романа с рэпером Алексеем Долматовым. Девушка заявила, что Гуф лишил её девственности, воспользовавшись тем, что она была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако Яне оказалось этого мало, и свою настоящую любовь она решила найти на проекте "Дом-2".

Распутное поведение молодой блондинки удивило всех, но ситуация достигла критической точки, когда одна из участниц телепроекта сообщила, что у Яны ВИЧ. Лера Фрост написала в "Инстаграме", что давно знала о болезни девушки, поэтому попросила руководство проверить её.

Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела. Приводить новеньких, без определённых справок на определённые заболевания — это уже перебор. В будущем я бы не хотела, чтобы полпроекта передохло. Лера Фрост

Изданию "Стархит" Фрост рассказала, что Яну выгнали с проекта вместе с молодым человеком, с которым у неё уже была интимная связь. До этого Яна пыталась построить отношения с бывшим возлюбленным Фрост, и та предупредила о возможной опасности его мать.

Я считаю своим долгом предупредить бывшего молодого человека об опасности. Я сказала об этом его матери, — мы с ней находимся в очень хороших отношениях. Считаю, что на реалити-шоу всем участникам надо предоставлять медицинские справки! Лера Фрост

Ранее Яна утверждала в социальных сетях, что её роман с Долматовым длился около двух лет. По её словам, она забеременела от Гуфа, но сделала аборт, так как ребёнок не был желанным.