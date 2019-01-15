Бывший участник "Дома-2" наигрался и бросил домашнего львёнка на улице в Питере

В прошлом году бывший участник "Дома-2" Александр Васюкович, проживающий в Санкт-Петербурге, завёл домашнего львёнка. Но теперь живая игрушка мужчине наскучила — и он стал оставлять малыша на улице, сообщает паблик "Питер решает".

Судя по всему, изначально Александр планировал заработать на питомце. Об этом свидетельствует и статус на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Теперь же мужчина решил избавиться от наскучившего питомца. По данным паблика, бывший участник "Дома-2" хочет продать Симу в частный зоопарк. А пока он просто оставляет маленького хищника на улице. В Сети появились фотографии несчастного львёнка, который явно не рад питерской зиме.

Зоозащитники из центра "Велес" собрали деньги, чтобы выкупить Симу у его безалаберного хозяина. Сообщается, что Васюкович запросил за питомца 70 тысяч рублей.

По последним данным, опубликованным в группе "Велеса", львёнок уже находится в руках ветеринаров и его жизни ничего не угрожает.