"Остров пыток". Экс-участница "Дома-2" раскрыла мерзкие издевательства на шоу

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Валерия Хуснутдинова рассказала об унижениях, через которые ей пришлось пройти на шоу. По словам девушки, редакторы заставили её имитировать беременность, а затем публично "разоблачили".

Пост с разоблачением популярного шоу Валерия разместила на своей странице в "Инстаграме".

Хочется раскрыть всем великую тайну о жизни на "острове любви". Именно в кавычках, потому что я назвала бы это островом пыток Валерия Хуснутдинова

Девушка рассказала, что вовсе не собиралась имитировать беременность от одного из участников проекта, в чём её позже обвинили и зрители, и ведущие. Лера всего лишь сделала тест, который ей передали редакторы. И положительный результат стал шоком в первую очередь для неё самой.

Как же так, спросите вы, зачем же делать темы на участниках? Потому что на тот момент на острове обсуждать было вообще нечего, и я абсолютно не рада, что мне подарили эту чёрную популярность за счёт мнимой беременности Валерия Хуснутдинова

Рассказала экс-участница и о других способах, которыми редакторы программы поднимают упавшие рейтинги.

Участники боятся идти на эти конкурсы, т.к. там задания а-ля: поцелуй в лобок, съешь говно, отрежь ресницы. Извините, но это не участницы шлюхи — это редакторы острова их такими выставляют Валерия Хуснутдинова

По словам девушки, именно из-за редакторов жизнь на острове показалась ей невыносимой. Напоследок она дала совет будущим участникам реалити-шоу.