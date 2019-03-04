Хороший понт дороже жизни. Звезда "Дома-2" устроила опасные гонки в Махачкале

25-летняя экс-участница скандального шоу поделилась роликом в "Инстаграме", где у неё около 550 тысяч подписчиков.

Девушка решила поделиться с поклонниками моментами "красивой жизни". Лера Фрост (настоящее имя Валерия Демченко) выложила ролик, где катается по ночной Махачкале. Блогерша сидела в кабриолете на пассажирском сиденье и, судя по всему, получала удовольствие от быстрой езды. При этом водитель забыл про правила и пересёк двойную сплошную, вылетев на встречку.

Этот момент девушку ничуть не смутил. Она подписала ролик фразой "Моя жизнь, мои правила". И нарвалась на вполне ожидаемую критику со стороны фанатов.

Зачем так рисковать? Против движения... Не дай боже, могло бы быть другое видео zavturelena

Надеюсь, езду по встречной по достоинству оценят в нужных органах m.a.r.g.o8889

Впрочем, Лере не привыкать участвовать в скандалах. Так, недавно она обвинила любовницу Гуфа в распространении ВИЧ в "Доме-2".