В Сеть попало видео, как звезда "Дома-2" вся в крови бросается на мужа

В Сети появились ужасающие кадры семейной ссоры бывших участников "Дома-2" Виктории Романец и Антона Гусева.

После красивой свадьбы на Мальдивах, состоявшейся в августе 2017 года, ссоры пары не раз становились достоянием общественности. В сентябре 2018 года пара даже объявила о разводе, но тогда брак удалось сохранить несмотря ни на что. Эти страшные кадры Антон Гусев снял накануне Нового года, когда в конфликте супругов случился новый виток, сообщает "Стархит".

Сперва трудно понять, что происходило в тот роковой день: пьяная, обнажённая и измазанная в крови Виктория ходит из комнаты в комнату, а её супруг фиксирует всё происходящее на камеру. Позже из видео становится понятно, что девушка просто порезала руку. Но в сочетании с опьянением и приступом ревности это событие привело к катастрофическим последствиям.

Из-за алкоголя и потери крови у Романец заплетается язык, но даже в таком неадекватном состоянии она продолжает предъявлять мужу претензии: она недовольна, что Антон целых восемь минут разговаривал по телефону с бывшей женой, тоже участницей шоу Евгенией Феофилактовой. Тот объясняет, что они разговаривали о сыне. Но для Романец это не аргумент.

"Назвала сына дауном". Звезда "Дома-2" объявил о разводе с женой