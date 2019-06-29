Принц-миллиардер и разбитое корыто. Как продавщица цветов строила любовь

Эта история из Подмосковья могла бы стать сценарием телефильма. В ней есть всё: романтика и надежда, несметные богатства, преступление и наказание. Не хватает только хеппи-энда.

Появление принца

27-летняя Елена всю жизнь мечтала построить свою любовь. Даже работала она в романтичном месте — магазине цветов в Подмосковье. Елена любила следить за тем, как находят свою вторую половинку участницы и участники шоу "Дом-2". В надежде отыскать принца она скачала приложение для знакомств "Дом-2" себе на телефон. И вот однажды свершилось — ей написал мужчина по имени Ральф.

Мужчина был не только хорош собой, но и сказочно богат. Он рассказал, что живёт в Барвихе, учится в Великобритании и у него богатый дядя. Вместе с дядей они работают в фирме, которая финансирует компании по добыче бриллиантов. Богатый, умный, ещё и связан с бриллиантами — Елена поняла, что это тот самый принц.

В первой же переписке Ральф упомянул, что у него есть дядина карта, на которой лежит 72 миллиарда рублей. И все эти миллиарды могут принадлежать им. Осталась лишь малость — карту нужно активировать. А для этого Ральф попросил Елену перевести ему 70 тысяч рублей. Якобы эти деньги активируют карту и откроют доступ к 70 миллиардам.

В погоне за миллиардами

Елена перевела деньги. Но карта не разблокировалась. Тогда Ральф написал, что нужно ещё немного денег — всего 300 тысяч. Елена сказала, что у неё нет таких денег. Тогда Ральф сказал, что она может занять в банке. Елена пошла в несколько банков, но везде ей отказали.

Желая угодить любимому, Елена украла кредитную карточку у подруги и перевела Ральфу 240 тысяч. А затем ещё 58 тысяч со своей кредитки. Но и эти суммы не разблокировали 72 миллиарда рублей. Тогда Ральф стал угрожать. Он написал, что если Елена не найдёт денег, то 72 миллиарда на карте запишутся ей в виде долга. Ведь она уже засветила данные своей кредитки. Завязалась переписка — каждый день Ральф требовал денег.

Финал любви

Елена призналась Ральфу, что у неё больше нет денег. И через полчаса он удалился из всех мессенджеров. И снёс свой аккаунт из приложения знакомств "Дом-2". Елена поняла, что принц был липовым. И в слезах рассказала всё подруге — той самой, у которой украла кредитку. Вместе они обратились в полицию. Но через несколько дней ей пришло сообщение.

Елена сперва обрадовалась. Но потом вспомнила, что именно с этого сообщения Ральф и начал их знакомство. Просто мошенник ошибся номером и уже начал обрабатывать новую жертву, которая мечтает о принце. Елена же осталась с разбитым сердцем и долгом в несколько сотен тысяч рублей. Ральф до сих пор не задержан.