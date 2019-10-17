Экс-звезда "Дома-2" судится с пластическим хирургом из-за слишком большой груди

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Фото © Instagram/i.s.nesquik

25-летняя Инесса Шевчук — далеко не новичок в делах, касающихся пластики. Обычно девушку всё устраивало, но в этот раз последствия оказались для неё более ощутимыми.

Бывшая участница "Дома-2" ещё на шоу поняла, что её не устраивает собственная внешность. Поэтому сразу после стройки девушка внесла серьёзные корректировки в форму лица, а затем пришла очередь груди. Инесса увеличила бюст на пару размеров, и сперва всё было отлично.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/i.s.nesquik/" target="_blank"><strong>i.s.nesquik</strong></a></p>

Но недавно бывшая участница "Дома-2" осознала, что получившийся размер груди её больше не радует, ведь из-за него начались серьёзные проблемы со здоровьем, пишет телеграм-канал Mash. Любая девушка, щедро одарённая природой, скажет, что самый сильный удар приходится на спину. Об этом Инесса узнала не самым приятным способом — на собственном опыте.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/i.s.nesquik/" target="_blank"><strong>i.s.nesquik</strong></a></p>

Девушка обратилась к хирургу, который занимался её преображением, и потребовала всё вернуть — и деньги, и грудь. Но специалист, по понятным причинам, отказался. Разгневанная Инесса подала на него в суд и теперь будет добиваться справедливости и своего нормального бюста.

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