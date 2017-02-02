Фрик из "Дома-2" подала заявку на участие в "Евровидении"

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Фрик из "Дома-2" подала заявку на участие в "Евровидении"

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22-летняя Софья Ангел, покинувшая проект из-за ссоры с Ксенией Бородиной, записала песню о детях-инвалидах, с которой собирается представить Россию на международном музыкальном конкурсе.

Эпатажная участница "Дома-2" отправила заявку на участие в "Евровидении" с песней о детях-инвалидах.

По словам девушки, она должна стать главной претенденткой на участие в "Евровидении". Однако она боится, что её поездке может помешать скандал в "Доме-2".

Проект "Дом-2" Софья покинула из-за конфликта с Ксенией Бородиной, раскритиковавшей её внешность.

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