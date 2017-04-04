"Сумку палёную украли": видео из ограбленной квартиры звезды "Дома-2" Романец

В начале апреля жительница телестройки Виктория Романец стала жертвой ограбления. Пока девушка находилась в отъезде, к ней в квартиру наведались воры. По словам звезды "Инстаграма", ущерб оказался минимальным: злоумышленники вынесли из квартиры сумку, некоторые украшения, четыре флакона духов и фотоаппарат Sony, однако дорогой MacBook преступники почему-то оставили на месте. Как утверждает Романец, два миллиона, отложенные ею на покупку нового автомобиля, грабители так и не нашли.

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое самой Викторией Романец после ограбления в её квартире. В ролике участница "Дома-2" показывает последствия происшествия и рассказывает, что воры соблазнились на её "сумку Michael Kors — палёнку".