10 фото модели, которая предпочла карьере поддержку Трампа, но всё так же горяча

Элизабет Пипко едва не лишилась средств к существованию из-за своих политических взглядов. Теперь она снова рвётся в бой.

Модель, которую затравили за поддержку Дональда Трампа, снялась в своей первой фотосессии после долгого перерыва, сообщает Daily Star.

Элизабет Пипко — 24-летняя модель из США, которая прославилась благодаря своим политическим взглядам, но потом горько пожалела об этом

Девушка замужем за одним из руководителей избирательного штаба Дональда Трампа, и в 2016 году она активно поддерживала будущего президента США

После того как стало известно, что я агитирую за Трампа, я лишилась большинства своих контрактов Элизабет Пипко

Но гнев сменился на милость: недавно модель стала "девушкой номера" британского журнала QP. Элизабет призналась, что была рада вернуться к съёмкам

У Пипко — более 150 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Трудно сказать, что привлекает их больше: её политические взгляды или патриотические купальники

Я благодарна тем, кто смог забыть о политической борьбе и увидеть нечто большее, чем то, что обо мне говорят в средствах массовой информации Элизабет Пипко

В марте этого года Элизабет стала лидером общественного движения "Исход", участниками которого являются евреи, поддерживающие Республиканскую партию

Движение может собирать средства на поддержку кандидатов. Это особенно актуально в связи с запланированными на 2020 год выборами президента США

Супруг Элизабет — Даррен Сентинелло — занимается продвижением кандидатуры Трампа в социальных сетях

Несмотря на травлю, модель не отказалась от своей позиции. Её регулярно приглашают на различные телешоу в качестве эксперта со стороны республиканцев

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