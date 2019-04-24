Лайф располагает документами о процедуре выдачи паспортов РФ в ЛНР и ДНР

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По данным Лайфа, в Ростовскую область уже переброшена усиленная группа наиболее опытных сотрудников в сфере миграции, которые будут оперативно решать вопрос с российским гражданством и оформлять паспорта жителям ЛНР и ДНР. Тем, кто этого захочет.

Время пришло

Как стало известно Лайфу, МВД России готов начать процедуру выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР. Ранее в Ростовскую область был переброшен усиленный отряд сотрудников из подразделений МВД в сфере миграции фактически из всех регионов России. Они будут находиться в командировке посменно. По данным Лайфа, для этого мероприятия даже отозвали сотрудников из отпусков. По нашим данным, на выдачу паспортов местным жителям может потребоваться шесть месяцев.

МВД России разделило программу командировки на три этапа. Согласно имеющимся документам, завершение выдачи российских паспортов жителям двух республик намечено на сентябрь 2019 года. Источники Лайфа в ЛНР и ДНР подтверждают, что подготовительная работа уже ведётся.

На первом этапе паспорта РФ получат представители государственных и силовых структур, а также сотрудники других государственных ведомств, которые будут продолжать процедуру выдачи паспортов после того, как процесс оформления всех документов будет налажен уже на территории республик.

— На территорию Донбасса уже завезли порядка полумиллиона бланков. Выдача документов будет проходить в рамках проекта упрощённой системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан и одобрен в прошлом году, — рассказал Лайфу источник, знакомый с ситуацией.

Свои люди

С того момента, как республики Донбасса окончательно сформировались, обрели границы, систему государственного управления и армию, вокруг темы их государственности и судьбы жителей неоднократно спекулировали различные источники. Поводы для хайпа вокруг мужественного народа ЛНР и ДНР были самые разные, и тема выдачи российских паспортов в этом отношении особая: за прошедшие пять лет, что минули после Майдана в Киеве и начала кровопролитной войны, информационные вбросы относительно процедуры выдачи паспортов с двуглавым орлом на обложке появлялись десятки раз.

Однако никакого официального подтверждения этих слухов не было. Правда, параллельно шла огромная работа по спасению жителей Донбасса от войны. Ещё в 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства и проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, в тексте документа также сказано, что в Российской Федерации признаются действительными не только документы, удостоверяющие личность, но и документы об образовании и квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, свидетельства о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Мирная жизнь

В 2018 году был сделан следующий шаг — в интересах людей, бежавших от войны в Россию, Государственной думой были приняты поправки в Закон "О гражданстве РФ". Однако эти шаги были направлены в основном на тех граждан ЛНР и ДНР, которые уже покинули охваченный войной регион. Новая инициатива рассчитана на тех, кто в данный момент проживает в Донецкой и Луганской республиках.

Пока неизвестно, какие виды паспортов могут выдать жителям ЛНР и ДНР, — внутренние или загранпаспорта. Стоит отметить, что выдача документов жителям ЛНР и ДНР означает, что на территории двух республик официально станут проживать российские граждане, чьи права будут соблюдаться и защищаться в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Стоит отметить, что МВД России предстоит проделать титаническую работу — на территории двух республик проживает более 3,5 млн человек. Каждого из них необходимо снабдить новыми документами.