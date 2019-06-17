Кровавый бой у Металлиста. Убитые журналисты, плен Савченко, разгром "Айдара"

Пять лет назад началась фаза жёсткого обострения конфликта на Луганщине. И ровно пять лет назад — 17 июня 2014 года — случился знаковый бой у посёлка Металлист, во время которого погибли журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк. Если бы у этой, до сих пор не признанной войны, была своя официальная история, то наступление националистов из "Айдара" на Луганск можно было бы сравнить с фашистским блицкригом 1941 года. Но что-то пошло не так...

За военными действиями в Донбассе россияне поначалу наблюдали с интересом и сочувствием, но сегодня вроде бы в Минске враждующие стороны заключили соглашение и перемирие, хотя мир в Донбассе очень "худой", он лучше "доброй ссоры" 2014-го. Тем не менее артиллерия ВСУ продолжает разрушать города, люди всё ещё гибнут, кровь не перестаёт литься. Вот и на православный праздник Троицы украинская армия снова бомбила Донецк.

— Украина поздравляет Донецк с праздником Троицы, — написал донецкий блогер Сергей Голоха. — Один прилёт был в дом, который находится в 70 метрах от ворот храма Святителя Игнатия (Брянчанинова), что на 15-м участке.

Из переклички в группе "Октябрьский | Весёлое | Северный | Донецк" 17 июня 2019-го

Николай Хижняк: "На 15 в жилой дом прилёт".

Вика Тимура: "В другой группе написали: Башкирская, 70, прилёт, уже потушили".

Таня Сабайдаш: "Вызвали МЧС и ОБСЕ 2 часа назад, до сих пор никто не приехал! Обстрел со стороны населенного пункта Песок, огонь скорректирован именно в этом квадрате! Больше по посёлку вроде не попадало".

Анна Спичка: "Северный, разрыв был где-то рядом".

Ирина Ревкова: "Дом на 15 горит".

Павел Мочалов: "Трухнуло на Северном так, что пирамида из дров в мангале сложилась".

Наташа Камышева: "Иван Приходько сообщает: "Донецк. Куйбышевский район. Башкирская, 70. Попадание в летнюю кухню..."

Бой у посёлка Металлист 17 июня 2014-го

Добровольческий батальон "Айдар" был один из первых, что состоял из так называемых патриотов Украины. "Добробат" прославился, когда взял город-спутник Луганска Счастье, выбив оттуда силы ополчения. Это стало крупной медийной победой "Айдара", которую тиражировали журналисты, многократно превышая количество потерь среди ополченцев и мирного населения. Пресс-служба "Айдара" сообщала, что в Счастье было "ликвидировано не менее 58 боевиков и наёмников". Сами же айдаровцы якобы не потеряли ни одного человека, четверых только "подранили".

Боевик "Айдара" с позывным Гуцул хвалился, что батальон взял Счастье "нахрапом": "Сначала поработали гранатомётчики, потом пошли остальные. Сепараты отстреливались, но в панике побежали. Многих мы положили".

Батальон закрепился на мосту через реку Северский Донец (сейчас там проходит граница между ЛНР и Украиной) и, окрылившись лёгкой победой, всего через три дня выдвинулся на Луганск. "Айдару" противостояло луганское ополчение, авангардом которого был батальон "Заря".

Казалось бы, хорошо вооружённые и мотивированные рядом лёгких побед украинские националисты вот-вот войдут в Луганск. Военный эксперт Дмитрий Хаблюк так описывает Лайфу сложившуюся 17 июня 2014 года ситуацию:

— У Айдара как раз было больше шансов, чем у наших. Поскольку мобилизационный ресурс у них был выше. Во-первых, снабжение у них было замаскированное под волонтёрское государственное. И они идеологически более спаянные что ли. Дисциплина и мотивация айдаровцев была повязана на их идеологии "Украина понад усе".

А у нас на тот момент было ещё "дикое поле". Я видел блокпосты, где сидят белые, красные, лимоновец там и пара скинхедов-баркашовцев. Такое вот боевое братство. В России бы они пинали друг друга ногами...

Несмотря на "идеологическую спаянность", около ста военнослужащих "Айдара" попали в засаду почти сразу.

Украинская сторона официально признала только одиннадцать военнослужащих из Мукачевской 128-й горно-пехотной бригады и Львовского 80-го аэромобильного полка и четверых добровольцев "Айдара". Но абсолютно точно, что убитых, раненых и взятых в плен было много больше.

Точное число погибших в том бою неизвестно, поскольку обе стороны в ходе информационной войны скрывали свои потери и преувеличивали потери противника. По некоторым данным, всего в том бою погибло 146 человек.

Глава ЛНР, на тот момент Валерий Болотов, утверждал, что во время боя "Айдар" был практически уничтожен, хотя украинский комбат Сергей Мельничук эту информацию опровергал. Но так или иначе попытка штурма Луганска украинскими националистами была с треском провалена.

Савченко и гибель российских журналистов

Одной из участниц тех событий была скандально известная Надежда Савченко, которая, по мнению следствия, и навела миномётный расчёт на журналистов ВГТРК, делавших репортаж о беженцах. Звукорежиссёр Антон Волошин был убит на месте, корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице.

Последний репортаж Игоря Корнелюка был о взятии Счастья боевиками "Айдара" и вызвал нешуточный переполох по обе стороны фронта.

Савченко носила позывной Пуля, командовала разведротой и должна была наводить артиллерию на вооружённые формирования ополченцев. Российских журналистов "Айдар" воспринимал именно как противников — идеологических диверсантов.

Сослуживцы недолюбливали Савченко.

— Е***я баба, корчила из себя солдата Джейн, а из-за неё ребят покрошили, ей-то пофартило ещё, — делился своими впечатлениями боец "Айдара". В тот день, пять лет назад, Савченко снова не подчинилась приказу, из-за чего и попала в плен.

Последствия боя у Металлиста

В результате боя у Металлиста луганское ополчение показало себя внушительной и боеспособной силой, фактически уничтожив весь первый состав националистического батальона "Айдар". Однако, отстояв Луганск, ополчение так и не выбило айдаровцев из Счастья. Украинские войска по-прежнему контролируют ТЭЦ и Северский Донец и, нарушая минские соглашения, обстреливают мирные кварталы. Пять лет назад ополчению удалось остановить только батальон Айдар, но не саму войну.

Даже Великая Отечественная война длилась всего четыре года, а на Донбассе громыхает уже пятый год.