Марафон ценою в 17 жизней, или Как 24-летний парень стал самым известным донором

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Марафон ценою в 17 жизней, или Как 24-летний парень стал самым известным донором

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Фото © Philip Coburn/Daily Mirror

24-летний Питер умер от опухоли головного мозга, но перед смертью пожертвовал свои органы на донорство.

Кристин Кокс из Великобритании вспоминает с улыбкой их долгожданный семейный отпуск, который они устроили себе 29 лет назад. Кажется, что это было буквально вчера, признаётся женщина. Вместе с родителями и братом они путешествовали по Юго-Восточной Азии, отмечая выпуск Питера и его грядущую карьеру инженера. Однако уже через год в возрасте 24 лет его не стало, сообщает Mirror.

<p>Фото © Philip Coburn/Daily Mirror</p>

О том, что здоровье Питера, который принимал участие в марафонах по бегу, не в порядке, он стал замечать спустя месяц после поездки. Когда он вернулся домой с рождественской вечеринки в 1988 году, то сказал, что не помнит имён людей. Юноша посмеялся над этим, решив, что это всё из-за погоды. Уже в январе 1989 года его доставили в больницу с сильными головными болями.

<p>Фото © Philip Coburn/Daily Mirror</p>

Врачи обнаружили у Питера опухоль головного мозга, и он начал проходить курс химиотерапии и лучевой терапии. Семья надеялась на его исцеление, но, к сожалению, осенью юноша скончался. Перед смертью он сказал, что хочет отдать свои органы, чтобы помочь другим людям, но всерьёз заниматься всей документацией никто не стал. Все до последнего надеялись на чудо.

<p>Фото © Philip Coburn/Daily Mirror</p>

Когда семья начала изучать вопрос донорства, то с ужасом обнаружила, что не было никакого реестра для людей, таких как Питер, которые были готовы пожертвовать органы после смерти. В течение пяти лет родственники неустанно работали над созданием конфиденциальной базы данных, которая была создана в 1994 году. К 2005 году там было зарегистрировано более 12 млн человек, в 2009 году — более 16,5 млн, сейчас — 25 млн.

<p>Фото © Philip Coburn/Daily Mirror</p>

Благодаря донорству Питера были спасены жизни 17 человек. Все из них уже мертвы, но Кристин до сих пор получает письма с благодарностями от их семей.

Я каждый год получаю открытки от вдовы мужчины, который получил сердце Пита. После операции он прожил ещё 14 лет

Кристин Кокс

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