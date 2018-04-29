Марафон ценою в 17 жизней, или Как 24-летний парень стал самым известным донором

24-летний Питер умер от опухоли головного мозга, но перед смертью пожертвовал свои органы на донорство.

Кристин Кокс из Великобритании вспоминает с улыбкой их долгожданный семейный отпуск, который они устроили себе 29 лет назад. Кажется, что это было буквально вчера, признаётся женщина. Вместе с родителями и братом они путешествовали по Юго-Восточной Азии, отмечая выпуск Питера и его грядущую карьеру инженера. Однако уже через год в возрасте 24 лет его не стало, сообщает Mirror.

О том, что здоровье Питера, который принимал участие в марафонах по бегу, не в порядке, он стал замечать спустя месяц после поездки. Когда он вернулся домой с рождественской вечеринки в 1988 году, то сказал, что не помнит имён людей. Юноша посмеялся над этим, решив, что это всё из-за погоды. Уже в январе 1989 года его доставили в больницу с сильными головными болями.

Врачи обнаружили у Питера опухоль головного мозга, и он начал проходить курс химиотерапии и лучевой терапии. Семья надеялась на его исцеление, но, к сожалению, осенью юноша скончался. Перед смертью он сказал, что хочет отдать свои органы, чтобы помочь другим людям, но всерьёз заниматься всей документацией никто не стал. Все до последнего надеялись на чудо.

Когда семья начала изучать вопрос донорства, то с ужасом обнаружила, что не было никакого реестра для людей, таких как Питер, которые были готовы пожертвовать органы после смерти. В течение пяти лет родственники неустанно работали над созданием конфиденциальной базы данных, которая была создана в 1994 году. К 2005 году там было зарегистрировано более 12 млн человек, в 2009 году — более 16,5 млн, сейчас — 25 млн.

Благодаря донорству Питера были спасены жизни 17 человек. Все из них уже мертвы, но Кристин до сих пор получает письма с благодарностями от их семей.