Парень стал донором, желая понравиться девушке, а в итоге спас жизнь ребёнку

29-летний Билли Хиггинс из Великобритании вошёл в реестр доноров костного мозга, чтобы произвести впечатление на свою коллегу Кейт Уиллис. И это решение кардинально изменило сразу три жизни, рассказывает Daily Mail.

Билли Хиггинс признаётся, что единственной причиной, по которой он стал донором костного мозга, была симпатия к Кейт Уиллис. Девушка была волонтёром, и парень решил, что это станет отличным поводом познакомиться с ней поближе. Хитрый план удался: Кейт и правда прониклась к нему симпатией и через некоторое время коллеги начали встречаться, а потом и поженились.

Мы разговаривали и прежде, но я увидел возможность узнать её получше. Я подумал, что согласие стать донором покажет меня в хорошем свете Билли Хиггинс

Cпустя несколько лет Билли позвонили из регистра и сообщили, что один из пациентов нуждается в его костном мозге. Парень сразу же согласился сдать клетки, хоть и не знал, кто станет реципиентом. А стал им восьмилетний Руперт Кросс, который страдал редким миелодиспластическим синдромом. Организм мальчика не производил достаточного количества кровяных клеток. Это заболевание опасно само по себе, но хуже всего то, что со временем оно может привести к лейкемии.

Единственным шансом на выздоровление для Руперта стала пересадка костного мозга. К несчастью, ни один из родственников мальчика не подходил в качестве донора. А вот Билли подошёл, и сразу после его согласия медики начали подготовку к трансплантации. Мальчику пришлось провести в изоляции почти три месяца, но зато после пересадки он стал абсолютно здоров и вернулся в школу.

И вот сейчас, спустя два года, донор и реципиент наконец-то встретились и Руперт смог посмотреть на человека, который спас ему жизнь. А мама мальчика теперь благодарна не только Билли, но и его любимой жене.