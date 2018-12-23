Самый востребованный донор спермы: Я хочу осеменить весь мир!

Мужчина рассказал, что каждый месяц к нему обращается за помощью более 100 человек.

27-летний житель Лос-Анджелеса является отцом 18 детей, которых он ни разу не видел. Кайл Горди с гордостью делится фотографиями с положительными тестами на беременность на своей странице в "Фейсбуке". Ведь счастье мужчины заключается не в том, чтобы воспитывать малышей, а в том, чтобы помогать женщинам их зачать, сообщает Mirror.

Кайл является одним из самых популярных доноров спермы в мире после того, как четыре года назад он начал рекламировать свои услуги в "Фейсбуке".

Я очень популярный парень. Примерно 100 человек обращались ко мне каждый месяц. Я пользуюсь большим спросом. Я не могу помочь всем, но, как правило, жертвую свою сперму примерно трём женщинам в месяц. Но получается не у всех Кайл Горди

Кайл помогает как одиноким женщинам, так и парам, которые не могут завести детей. Большинство клиенток берут образец его спермы, а примерно четверть занимаются с ним сексом, чтобы забеременеть наверняка.

Донорство спермы помогает не чувствовать давление со стороны, что я должен найти себе девушку. Вот я всё так же могу делать детей, поэтому донорство — это своего рода замена Кайл Горди

Кайл уже пожертвовал свою семенную жидкость в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Колорадо и Техасе. При этом мужчина хочет охватить и другие страны.