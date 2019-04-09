Что случилось с бывшим сапёром спустя два года, как ему пришили донорские руки

Джон Пек лишился рук и ног, но после сложной пересадки он снова может печь оладьи и даже водить машину.

33-летний Джон Пек из штата Вашингтон потерял обе ноги и одну руку в мае 2010 года, когда работал сапёром в Афганистане. Он наступил на самодельное взрывное устройство, но чудом выжил, пролежав 2 месяца в коме. Проснувшись, солдат даже не понял, что произошло: он продолжал чувствовать конечности, и маме пришлось сказать ему, что их больше нет. Позже оставшуюся руку тоже ампутировали из-за инфекции, сообщает Mirror.

Он впал в депрессию и всерьёз подумывал о самоубийстве. Пока однажды не увидел на улице человека, который оказался в той же ситуации, что и он. Несмотря на повреждения, рядом с ним была любящая девушка. Тогда Джон решил бороться и при помощи протезов заново научился ходить.

А ещё Джон узнал, что в одной из клиник Бостона начиная с 2011 года провели уже четыре операции по пересадке донорских конечностей. Врачи сказали, что могут попробовать пересадить ему только одну ногу, а вот пересадка обеих рук возможна. В то же время он встретил будущую жену Джесс, которая стала во всём его поддерживать.

В 2016 году Джон лёг на операцию, которая продлилась 13 часов. 16 врачей соединяли кости, мышцы, сосуды и нервы Джона с руками умершего донора. После начался длительный период восстановления. Джон делился своей историей с подписчиками на странице в "Фейсбуке". Страшная боль в новых руках могла сломить бывшего солдата.

Я не могу пройти через всё это, а затем снова ампутировать руки из-за какой-то боли. Я буду её терпеть. Джон Пек

Пройдя сложный путь, Джон наконец начал ощущать свои новые руки и научился пользоваться ими. Сейчас он может даже испечь оладьи, а также водить специально переоборудованную для него машину. Но испытания продолжаются: организм Джона отторгает донорские конечности, они опухают и покрываются красными пятнами. Врачи не уверены, что иммунитет Джона справится с этим.