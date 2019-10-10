Ямы, трещины, провалы. 7 примеров, как в России дураки ремонтируют дороги

В России можно вечно смотреть на воду, огонь и на то, как пытаются починить дороги. Кажется, это даже традиция дорожных работников — делать всё плохо. Мы собрали последние примеры криворукости дорожников из российских регионов и столицы.

Острые тротуары Москвы

В группе "Синие ведёрки" опубликовали странные решения по ремонту тротуара в центре Москвы. Выступы под столб, которые перегораживают половину полосы. Или бордюры, которые попросту выпирают острым углом на проезжую часть и царапают машины. Так Москва не похорошеет уж точно.

Мурманская халтура

Об этом удивительном ремонте сообщает портал "Северпост". На улице Халтурина в Мурманске положили асфальт. Жители его долго ждали и обрадовались. Но через три дня асфальт смыло дождём. Вылезли мелкие ямы и трещины. Видимо, дорожники поняли название улицы буквально и сработали халтурно.

Тверская палка

В группе "Подслушано Тверь" пользователи желчно шутили, что у выражения "кинуть палку" появился новый смысл. На перекрёстке улиц Карла Маркса и 2-й Пухальского провалился асфальт. Яму чинить и ограждать не стали. Но кто-то из тверчан отломил ветку и вставил в дыру в асфальте — как предупреждение.

Царь-яма Рязани

В рейтинге худших дорог от ОНФ Рязань взяла одну из главных наград. Яма на улице Тимакова размером 15x60x5 см стала самой большой в стране. В неё поместился даже один из проверяющих целиком. Впрочем, власти Рязани ремонтировать дыру не спешат. Она лишь добавлена в план на будущее.

Деликатные дорожники Санкт-Петербурга

Этот пример дорожного строительства напоминает, что Санкт-Петербург — вежливый город. Во дворе дома № 37 по Старо-Петергофскому проспекту рабочие укладывали асфальт. Их не смутил припаркованный автомобиль. Они лишь аккуратно обложили машину асфальтом по периметру и ушли.

Чёрная дыра Кеми

Жители карельского городка Кеми составили петицию, в которой просят вернуть украденные дороги. Им сделали ремонт. Но лучше бы не трогали, потому что от дорог не осталось ничего. Вымытый гравий, ямы и пробки. Местные власти признали, что ремонт провален, но переделать до зимы вряд ли успеют.

Дорожное кресло Омска

Показательный пример стратегического подхода к ремонту дорог из Омска. В конце августа на улице Вавилова дорожники обозначили колдобину, воткнув в неё старое кресло. Все думали, после этого починят яму, но её оставили — дорожники лишь заменили кресло на автомобильные шины.