Ямы, трещины, провалы. 7 примеров, как в России дураки ремонтируют дороги

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Фото © ТАСС / Валерий Шердюков

В России можно вечно смотреть на воду, огонь и на то, как пытаются починить дороги. Кажется, это даже традиция дорожных работников — делать всё плохо. Мы собрали последние примеры криворукости дорожников из российских регионов и столицы.

Острые тротуары Москвы

<p><strong>Фото © Facebook / </strong><a href="https://www.facebook.com/ruvederko/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Синие Ведёрки</strong></a></p>

В группе "Синие ведёрки" опубликовали странные решения по ремонту тротуара в центре Москвы. Выступы под столб, которые перегораживают половину полосы. Или бордюры, которые попросту выпирают острым углом на проезжую часть и царапают машины. Так Москва не похорошеет уж точно.

Мурманская халтура

<p>Фото © <a href="https://severpost.ru/read/85260/" target="_blank">СеверПост.ru</a></p>

Об этом удивительном ремонте сообщает портал "Северпост". На улице Халтурина в Мурманске положили асфальт. Жители его долго ждали и обрадовались. Но через три дня асфальт смыло дождём. Вылезли мелкие ямы и трещины. Видимо, дорожники поняли название улицы буквально и сработали халтурно.

Тверская палка

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/tvery" target="_blank">ПОДСЛУШАНО Тверь</a></p>

В группе "Подслушано Тверь" пользователи желчно шутили, что у выражения "кинуть палку" появился новый смысл. На перекрёстке улиц Карла Маркса и 2-й Пухальского провалился асфальт. Яму чинить и ограждать не стали. Но кто-то из тверчан отломил ветку и вставил в дыру в асфальте — как предупреждение.

Царь-яма Рязани

<p>Фото © <a href="https://onf.ru/2019/10/04/dorozhnaya-inspekciya-onf-opredelila-gde-v-strane-samaya-bolshaya-yama-glubokaya-luzha-i/" target="_blank">Общероссийский народный фронт</a></p>

В рейтинге худших дорог от ОНФ Рязань взяла одну из главных наград. Яма на улице Тимакова размером 15x60x5 см стала самой большой в стране. В неё поместился даже один из проверяющих целиком. Впрочем, власти Рязани ремонтировать дыру не спешат. Она лишь добавлена в план на будущее.

Деликатные дорожники Санкт-Петербурга

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Shurshev" target="_blank"><strong>Александр Шуршев‏</strong></a></p>

Этот пример дорожного строительства напоминает, что Санкт-Петербург — вежливый город. Во дворе дома № 37 по Старо-Петергофскому проспекту рабочие укладывали асфальт. Их не смутил припаркованный автомобиль. Они лишь аккуратно обложили машину асфальтом по периметру и ушли.

Чёрная дыра Кеми

<p>Фото © &#34;<a href="https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/730486-zhiteli-kemi-trebuyut-zhaluyutsya-v-mintrans-rossii-na-plokhie-dorogi" target="_blank">Невские новости&#34;</a></p>

Жители карельского городка Кеми составили петицию, в которой просят вернуть украденные дороги. Им сделали ремонт. Но лучше бы не трогали, потому что от дорог не осталось ничего. Вымытый гравий, ямы и пробки. Местные власти признали, что ремонт провален, но переделать до зимы вряд ли успеют.

Дорожное кресло Омска

<p>Фото © <a href="https://ngs55.ru/news/more/66208141/" target="_blank">NGS55</a></p>

Показательный пример стратегического подхода к ремонту дорог из Омска. В конце августа на улице Вавилова дорожники обозначили колдобину, воткнув в неё старое кресло. Все думали, после этого починят яму, но её оставили — дорожники лишь заменили кресло на автомобильные шины.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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