В Казани кудрявый мажор ударил водителя погрузчика, и тот оттаскал его за волосы

По словам свидетелей, водитель погрузчика подрезал мужчину, которого затем обозвал мажором.

В Казани водитель погрузчика подрезал "ауди", в результате чего машина едва не съехала на рельсы. К счастью, аварии избежать удалось, однако мужчины решили разобраться, кто виноват, с помощью физической силы, сообщают местные СМИ.

Впрочем, сначала конфликт пошёл на спад, пока водитель погрузчика не назвал второго мужчину мажором. После услышанного нервы водителя с кудрявой причёской сдали, и он пустился в драку. Разнимать дерущихся стали другие участники дорожного движения, которые и сняли происходящее на камеру.

На кадрах видно, как обидчик тянет водителя "ауди" за шевелюру и в конце концов достаёт монтировку, чтобы одолеть соперника. Впрочем, свидетели драки успели остановить его.