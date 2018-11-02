Воспитатели создали свой "Бойцовский клуб", заставив детей драться друг с другом

Причём учителя подбадривали маленьких бойцов и заставляли драться, несмотря на слезы.

Двоих детей заставили надеть боксёрские перчатки и устроить настоящие бои, пока воспитатели смеялись и поддерживали своих фаворитов. На кадрах видно, как учитель надевает на руки ребёнка перчатки в форме рук Халка, после чего начинается схватка. Драка настолько завораживает взрослых, что они подпрыгивают от удовольствия, сообщает Mirror.

Видео было записано 10-летним мальчиком в учебном центре для детей в Миссури, США. Мать троих детей, которые регулярно ходили на занятия, теперь судится с руководством. Её четырёхлетнего сына учили сражаться с другим ребёнком, в то время как другому мальчику кричали "бей его, бей".

В общей сложности камеры наблюдения сняли около 30 аналогичных инцидентов в стиле "Бойцовского клуба". Оба учителя были уволены, но никакого наказания не последовало.