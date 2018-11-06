Учитель попытался остановить драку, но в итоге школьники переключились на него

Ученики одной из школ Сент-Луиса, Миссури, жестоко избили заместителя директора Брайана Бреннана. Мужчина попытался остановить драку между тремя школьниками, и в результате сам оказался жертвой потасовки, сообщает Metro.

На кадрах, которые были распространены в Snapchat, видно, как подростки атакуют преподавателя, валят его на пол и несколько раз пинают ногами. Мужчина пытается защититься, однако это ему не удаётся.

Сообщается, что избиение было прервано другими сотрудниками школы. Пострадавший заместитель директора был срочно доставлен в больницу, а два школьница пятнадцати и шестнадцати лет арестованы полицией. Какое наказание грозит подросткам, пока не известно. Администрация школы рассматривает вопрос об их исключении.