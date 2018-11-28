Пьяная ссора на улице закончилась нокаутом полураздетой англичанки

Видео инцидента, произошедшего в одном из приморских городов Англии, активно обсуждают в соцсетях. В кадр попал конфликт прохожей с группой молодых людей. В пылу ссоры женщина в расстёгнутом платье плюнула в одного из обидчиков, а другой ударил её по лицу.

Потасовка, попавшая на видео, произошла в приморском городе Клиторпе на восточном побережье Англии. Судя по всему, прохожая повздорила на улице с компанией молодых людей. В конце концов она плюнула в одного из них, а другой в ответ ударил её, в результате чего женщина упала. О причинах конфликта ничего не сообщается, но на записи видно, что платье женщины расстёгнуто на уровне груди.

Ролик выложили в соцсети, и только за первые сутки его посмотрели более 50 тысяч раз. Мнения пользователей по поводу случившегося разделились.

Большинство приняло сторону женщины, отметив, что она поступила неправильно, когда плюнула в оппонента, но в итоге пострадала несоизмеримо сильнее и даже могла получить смертельную травму.

В то же время нашлись и те, кто выразил солидарность с нападавшим. Они считают, что женщина сама спровоцировала агрессивную реакцию молодых людей и "получила по заслугам".

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