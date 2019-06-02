На этот 200-метровый макет Древнего Рима археолог потратил 36 лет: 10 фото

Итало взялся за создание макета по приказу Муссолини, который решил таким образом отметить дату рождения императора Августа.
За основу было принято взять Рим IV века — времён правления Константина.
Это было сделано неслучайно — именно при Константине город разросся до своих максимальных размеров.
Джисмонди тщательно изучал все доступные карты и источники, чтобы воссоздать истинный облик Древнего Рима.
Археолог долгое время участвовал в раскопках и особенно увлекался древней архитектурой.
Он даже помог в реставрации терм Диоклетиана и планетария, находящегося в том же комплексе.
Помимо гипсовой модели Древнего Рима Джисмонди выполнял и другие проекты, например план императорских форумов.
Но макет Рима стал самым большим и трудоёмким проектом архитектора, на который он потратил почти полжизни.
Макет города выполнен в масштабе 1:250 и занимает больше 200 метров.
Эта модель Рима помогла Ридли Скотту в съёмках его знаменитого фильма "Гладиатор".
- Популярные
- По времени