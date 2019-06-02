На этот 200-метровый макет Древнего Рима археолог потратил 36 лет: 10 фото

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На этот 200-метровый макет Древнего Рима археолог потратил 36 лет: 10 фото

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Итало Джисмонди работал над гипсовой 3D-моделью города с 1935 по 1971 год. Учёный специализировался на архитектуре, поэтому к воссозданию Рима подошёл со всей внимательностью и тщанием. Теперь макет находится в Музее римской цивилизации и каждый день привлекает большое количество посетителей, пишет Bored Panda.

Итало взялся за создание макета по приказу Муссолини, который решил таким образом отметить дату рождения императора Августа.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

За основу было принято взять Рим IV века — времён правления Константина.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

Это было сделано неслучайно — именно при Константине город разросся до своих максимальных размеров.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

Джисмонди тщательно изучал все доступные карты и источники, чтобы воссоздать истинный облик Древнего Рима.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

Археолог долгое время участвовал в раскопках и особенно увлекался древней архитектурой.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

Он даже помог в реставрации терм Диоклетиана и планетария, находящегося в том же комплексе.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

Помимо гипсовой модели Древнего Рима Джисмонди выполнял и другие проекты, например план императорских форумов.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

Но макет Рима стал самым большим и трудоёмким проектом архитектора, на который он потратил почти полжизни.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

Макет города выполнен в масштабе 1:250 и занимает больше 200 метров.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

Эта модель Рима помогла Ридли Скотту в съёмках его знаменитого фильма "Гладиатор".

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dalbera/" target="_blank">Jean-Pierre Dalbéra</a></p>

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