На этот 200-метровый макет Древнего Рима археолог потратил 36 лет: 10 фото

Итало Джисмонди работал над гипсовой 3D-моделью города с 1935 по 1971 год. Учёный специализировался на архитектуре, поэтому к воссозданию Рима подошёл со всей внимательностью и тщанием. Теперь макет находится в Музее римской цивилизации и каждый день привлекает большое количество посетителей, пишет Bored Panda.

Итало взялся за создание макета по приказу Муссолини, который решил таким образом отметить дату рождения императора Августа.

За основу было принято взять Рим IV века — времён правления Константина.

Это было сделано неслучайно — именно при Константине город разросся до своих максимальных размеров.

Джисмонди тщательно изучал все доступные карты и источники, чтобы воссоздать истинный облик Древнего Рима.

Археолог долгое время участвовал в раскопках и особенно увлекался древней архитектурой.

Он даже помог в реставрации терм Диоклетиана и планетария, находящегося в том же комплексе.

Помимо гипсовой модели Древнего Рима Джисмонди выполнял и другие проекты, например план императорских форумов.

Но макет Рима стал самым большим и трудоёмким проектом архитектора, на который он потратил почти полжизни.

Макет города выполнен в масштабе 1:250 и занимает больше 200 метров.

Эта модель Рима помогла Ридли Скотту в съёмках его знаменитого фильма "Гладиатор".

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