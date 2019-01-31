Рэпер Дрейк шокировал кассирш "Макдоналдса", оставив годовую зарплату на чай

Фотографию рэпера в ресторане быстрого питания выложил в "Твиттер" один из его фанатов. Он же озвучил и сумму, которую Дрейк оставил в качестве чаевых.
Просто увидел Дрейка в "Макдоналдсе"... Безумие. И он дал двум работницам по 10 000 долларов каждой.... Наличными
@ imajnoel
Позже фотография визита в закусочную появилась и на официальной странице Дрейка в "Инстаграме". Впрочем, рэпер скромно не упомянул о гигантских чаевых.
Отметим, что ряд источников оспаривает размер оставленных Дрейком чаевых. Так, по мнению People, исполнитель оставил в кафе всего лишь 100 долларов, а цифра в 20 тысяч придумана его поклонником.
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