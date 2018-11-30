Хозяин месяцами учил кота запускать ракету, но в последний момент тот передумал

25-летний канадский видеоблогер Стивен Робинсон потратил два месяца, чтобы научить кота нажимать на кнопку. Этим нехитрым жестом кот должен был запустить самодельную ракету, но... Что-то пошло не так.

Стивен Робинсон решил доказать, что даже кота можно научить выполнять команды.

Мы быстро поняли, что собаку легко научить выполнять то, что нам нужно. Поэтому мы поставили вопрос: "А можно ли научить тому же кошку?" Стивен Робинсон

В течение двух месяцев Стивен дрессировал кота Блю по методике, которой его обучил профессионал. В результате парню удалось объяснить коту, что от него нужно: на тренировках животное нажимало на кнопку. И когда блогер был готов продемонстрировать результат подписчикам, Блю преподнёс сюрприз: проигнорировал команды и улёгся в углу.

В результате парню всё-таки удалось уговорить питомца выполнить команду — в ход пошли и мольбы, и лакомства. С 22 попытки Блю пожалел хозяина и достаточно сильно нажал на кнопку, доказав: даже коты могут запускать ракеты... Просто не очень хотят.