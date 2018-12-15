12-летний школьник устроился на работу, чтобы оплатить надгробие для друга

Двенадцатилетний Калеб Клакулак потерял лучшего друга прошлой весной. Мальчик долго боролся с лейкемией, пишет ladbible.com.

Семиклассник Калеб и 12-летний Кеннет Гросс со второго класса были не разлей вода. Кеннет с 13 месяцев болел лейкозом и всё это время проходил изнурительное лечение, и Калеб часто навещал его в больнице. Но однажды его организм не выдержал — мальчик умер от сердечной недостаточности.

И его мама, которая давно была вынуждена бросить работу, чтобы ухаживать за ребёнком, оказалась настолько бедна, что не смогла купить надгробие на могилу сына. Тогда на помощь пришёл Калеб. Несмотря на то что ему всего 12, он решил отправиться работать — выполнять поручения для других людей, собирать бутылки, чтобы накопить необходимую сумму.

Я люблю миссис Сан (мама Кеннета. — Прим. ред.). Мне было грустно, что она не могла себе этого позволить. Я хотел, чтобы люди могли найти [могилу Кеннета], когда они приходили к нему Калеб Клакулак

Кроме того, школьник открыл счёт, на который люди могли переводить пожертвования. И уже собрал нужные 2,5 тыс. долларов. А остальные деньги пойдут на нужды семьи Кеннета. По словам мамы Калеба, он действительно очень любил своего друга, поэтому не мог поступить иначе.